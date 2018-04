Eğlenceli valizler

Seyahatler artık çocuklar için daha renkli!

Etis tarafından Türkiye’ye getirilen ünlü İngiliz marka “Cuties and Pals” rengarenk ve neşeli tasarım çanta ve valizleri ile artık Türkiye'de. “Cuties and Pals” valiz setleri ile çocuklar her zamankinden daha büyük bir keyifle tatile çıkacak, okula gidecek artık! Çocuklarınız ister dalmaçyalı köpeği ister pandayı isterse de sevimli civcivleri kendine yol arkadaşı olarak seçecek. Çocukların kullanımına uygun koşullarla üretilen ve renk ve model alternatifleri ile çocukların gözdesi olacak “Cuties and Pals”'ın “London Sticker Bus“ modeli çocuklarınıza rengarenk stickerlarla valizlerini süsleme avantajı sunuyor! Üstelik yürümekten yorulan çocuklar kendi tasarladıkları “London Sticker Bus” modeli valizlerine binip 4 tekerlekle gezebilecekler! “Cuties and Pals” çanta ve valizler set halinde tüm Nezih ve Sportworks mağazalarında satışa sunuluyor .