Eğlenelim, öğrenelim...

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Çocuklarımız için hepimiz en iyisini istiyoruz. Ama bunu yaparken onun isteklerini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını zaman zaman gözden kaçırabiliyoruz. İşte eğlenceli olabilecek aktiviteler. Hepsinin farklı yararları var. Seçimi birlikte yapın!

Yazı: Ece Korsan/Bebeğimle Elele



Müzik (+4 yaş)

Çocuklarda beyin ve ruhsal gelişime büyük katkı sağlıyor. Daha anne karnındayken dinletmeye başlayın; daha ılımlı bir bebek olacağını göreceksiniz. Müziğin verdiği hareketlilik çocuklarda kas gelişiminde de önemli bir rol oynuyor. Zeka gelişimine katkı sağladığı ve beyni rahatlattığı da yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Müzikle ilgilenmek çocuğunuzun derslerine olan ilgisini arttıracak.



Etiler Müzik Okulu

Rumelihisarı Mah. Açıkalp Sok. No:3

Etiler/İstanbul Tel: (0212) 287 56 66

Hayal Sahnesi Kavaklıdere

Paris Cad. No:12/9 Kavaklıdere/Ankara Tel: (0312) 418 12 13

Amadeus Özel Müzik Okulu

Portakal Çiçeği Bulvarı Koç Apt. No:3 Antalya Tel: (0242) 321 82 82



YEMEK (+2 yaş)

Bizimle yemek yapmaya çok meraklıdır küçük yaramazlar. Siz her ne kadar istemeseniz de mutfakta olmak, birlikte vakit geçirmek onların çok hoşlarına gider. Onlarla keyifli vakit geçirmenin bir yolu da onlarla birlikte yemek yapmak. Bu, onlara sevmedikleri yemekleri sevdirmeniz konusunda da size yardımcı olacak.



MİNİK GURMELER

Tuncay Artun cad. No:21/2

Reşitpaşa-Sarıyer/İstanbul

Tel: (0212) 277 90 80

Badem Mutfak

6446/1 Sok. No:8/A

Atakent-Karşıyaka/İzmir

Tel: (0232) 330 46 40

Chef Akademi

Nenehatun Cad. No:122/2 Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 436 49 49



YÜZME (+2 yaş)

Yüzme çocukların en sevdiği sporlardan biri. Aynı zamanda beden gelişimi için de çok yararlı. Eğlenirken aynı zamanda vücutlarındaki kasların çalışmasını sağlar. El, kol, bacak koordinasyonunu geliştirir, boylarının uzamasına yardımcı olur ve dayanıklılıklarını arttırır. Çocuğunuzun bağışıklık sistemini geliştirmesi de cabası. Suyun rahatlatıcılığını da gözden kaçırmayın tabii...



Club SporIum

Akatlar Mah. Cumhuriyet Cad. No:4

Beşiktaş/İstanbul

Tel: (212) 385 49 10

Ege İzmir Yüzme Okulu

(Hilton Yüzme Havuzu) Gazi Osmanpaşa Bulv. No:7 İzmir

Tel: (0232) 243 26 01

Prestij Spor

Pınarbaşı Mah. 07985 Akdeniz Üniversitesi /Antalya

Tel: (0536) 630 32 13



