Eli yormayan kalem

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Scrikss’in uzun süreli kullanımlarda elleri zorlamayacak ve yormayacak şekilde tasarlanan Scrikss Pro-S mekanik kurşun kalemleri parlak ve canlı renkleriyle okula dönüş sezonunun gözdelerinden!

Modern tasarımlı Scrikss Pro-S’in ağırlık dengesi ele tam oturacak şekilde tasarlanmış! Uç bölümündeki kavisli ve çizgili metal kısım kalemin elden kaymasını önlüyor. 0,5mm. ve 0,7mm. uç kalınlıklarında ve 2B sertliğindeki uçlarıyla Scrikss Pro-S; paslanmaz çelik ve siyah, kırmızı, beyaz lake gövdeleriyle öğrencileri bekliyor! Eli yormayan, ergonomik tasarımlı Scrikss Pro-S mekanik kurşun kalemlerine tüm seçkin kırtasiyelerden ulaşabilirsiniz.



Fiyatı : 27,50 TL.