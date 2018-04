En baba babalar!

Onlar işlerini bir şekilde ayarlayıp çocuğu ile daha çok zaman geçirmek isteyen, onların bakımına, eğitimine katkıda bulunan babalar. Peki babalığa nasıl bakıyorlar? Neden bu yolu seçtiler? İşi gücü bırakıp evde çocuklarına bakan babaların maceralarına kulak verin...

“Aramızdaki bağ güçlendi”

Tamer Durak. 40 yaşında. Oğlu doğduğunda işi bıraktı ve bir yıl onun bakımıyla bizzat ilgilendi. Hala işlerini evden yürütüyor ve oğlu Dağhan ile ‘birlikte büyüyorlar!’

Erkekler pek büyümez. Kendini çocuk gibi hissederken, aileye minik bir bebek katılıyor ve roller değişiyor, nasıl bir duygu?

Doğru, hala kendimi çocuk gibi hissediyorum ama baba olmak güzel. Biz isteyerek yaptık çocuğu, Dağhan doğduğunda ben 35, eşim Müjgan da 30 yaşındaydı. Çocuğumuz olsun ve onunla birlikte yaşayalım istedik. Baba olduktan sonra hayattaki olaylara daha yumuşak bakmaya başladım.

‘Artık sorumluluklarım var’ duygusundan mı, yoksa çocuğun getirdiği sabır mı bu?

Hem çocuğun getirdiği sabır hem de benim de bir çocuğum var, ona daha iyi bir dünya bırakmalıyım hissi. Oğlumla ilgili tek beklentim benden daha iyi ve mutlu biri olması. Daha başarılı değil, daha çok şey yapan biri hiç değil… İnsanı daha iyi olmaya sürüklüyor çocuk. Örnek olmak istiyorsun, “Senin baban da şunu yapmış” dedirtmek istemiyorsun.

Babanızla ilişkiniz nasıldı? Onun babalığını ve kendi babalığınızı kıyaslıyor musunuz?

Hayır, çünkü bizim inişli çıkışlı bir ilişkimiz oldu. Babam 20 yaşında baba olmuş. Dolayısıyla bakış olarak da, duruş olarak da kıyaslamam mümkün değil. Liseye gidene kadar her şeyi birlikte yapardık, onun atölyesinde çalışırdım. Didaktik biriydi, doğrular var ve sen o doğruları yapmalısın diye düşünürdü. Liseden sonra hayattaki görüşlerimiz ayrışınca uzaklaştık, işlerini devralmamı istiyordu, ben de kendi işimi yapmak. Belki bu yüzden Dağhan’a ‘mutlu olsun’ diyorum. Şimdi o sorunları çözdük, çok daha iyi bir ilişkimiz var.

Nasıl bir babasınız? Zorlandığınız zamanlar oluyor mu?

Hayır, çünkü çok hazırdım buna. İlk altını değiştirdiğin gün, kucağına aldığın gün bir şeyler değişiyor. Kızmıyorum, bağırmıyorum, hep ilgileniyorum, önceliklerimizi ona göre belirliyoruz ama kendi hayatımızı da yaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın kendi hayatları, bir de çocuklarıyla ayrı bir hayatı var, biz öyle değiliz, hep birlikte bir şeyler yapmayı tercih ediyoruz. Dalışa giderken birlikte gidiyoruz, tatile giderken onu da götürüyoruz. Tahminimden daha iyiyim diyebilirim.

İlk doğduğunda bir yıl boyunca siz bakmışsınız, bu nasıl bir süreçti?

Doğuma iki ay kala, bir televizyon kanalında çalışıyordum ve şartları çok ağırlaşmıştı. Dağhan doğduktan sonra işi bırakamayacağımı anladım ve hemen bıraktım. O bir yıl serbest çalıştım, işlerimi evden yürüttüğüm halde yüzde 80 serbest olacağım işler yaptım. Mali açından zordu ama bir arada olmak, her gün, her şeyi birlikte yapmak şahaneydi. İlk adımında yanında olmak, her ilkine şahit olmak bana çok şey kattı. Çocukla aramızdaki bağ da, eşimle olan bağım da kuvvetlendi. Çocuğu daha iyi sahipleniyorsun. İlişki ‘baba para kazanır, çocukla oynar’ ile kaldığında bu kadar yoğunlaşamıyorsun. Babamın öğreten adam modelinden, arkadaşı olma konumuna geçtim. Geçen yıl Napoli’den Venedik’e kadar arabayla gittik ve 2500 km. yol yaptık. Hiçbir sorun çıkarmadı, harika bir deneyimdi.

Dağhan nasıl bir çocuk?

Yüzde 80 uyumlu ama bir şeye kafasına takınca, onun ne olduğunu da söylemeyip arıza çıkartabiliyor. İkimizden de özellikler taşıyor, kendine has da çok özelliği var.