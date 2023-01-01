En çevreci 23 Nisan hediyesi

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En çevreci 23 Nisan hediyesi çocukların özgür ruhundan ilham alan tasarımları bir araya getiren online butik Nuuba&theGang’de.

21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan alışverişlerde, çocukların yalnızca bir kıyafeti değil, Nuuba&theGang tarafından onun adına dikilen bir fidanı da olacak.



Çocukların hayal dünyalarının hakkını verecek nitelikte renkli, rahat ve sağlıklı ürün seçenekleri sunan Nuuba&theGang, çoğunlukla İskandinav ülkelerindeki markaların yaratıcı tasarımlarını ayağımıza getiriyor ve bünyesindeki 30'dan fazla marka ile özellikle 0-14 yaş arası çocuklar için birbirinden özgün seçenekler sunuyor.



Birbirinden özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Nuuba&theGang 23 Nisan coşkusuna, çocukların doğa sevgisini destekleyerek katılıyor. Nuuba&theGang’in neşeli koleksiyonlarıyla çocuklar, en güzel kıyafetlerine kavuşurken, kendileri adına dikilmiş bir fidanla da çevre için minik bir adım atıyor.



Ayrıca 21-27 Nisan tarihleri arasında Nuuba&theGang’den yapılan her 200 TL’lik alışverişe 50 TL indirim var.



Trendlere yön veren yaratıcı tasarımcılarla çalışan Nuuba&theGang, "cool" ve özgün tasarımlarla çocuk modasına yeni alternatifler getiriyor. Albaby ve Gro'nun birbirinden güzel ve rengarenk elbiseleri, Paade Mode'un yalın ve zarif kesimleri, 4funkyFlavours'ın dünya mutfağından esinlenen koleksiyonu, Molo'nun "cool" tasarımları, Gardner&theGang'in asi punk çocuğu Patrick ve köpeği Johnny...



Kıyafetlerin yanı sıra oyuncaklar da Nuuba&theGang'de! Birden fazla duyuya hitap eden, çocukların yaratıcılığını destekleyen LittleGekko da oyuncakları ile oyun alanlarına yenilik sunuyor.