menu

close

menu

close

menu

close

En çevreci 23 Nisan hediyesi

En çevreci 23 Nisan hediyesi çocukların özgür ruhundan ilham alan tasarımları bir araya getiren online butik Nuuba&theGang’de.
21-27 Nisan tarihleri arasında yapılan alışverişlerde, çocukların yalnızca bir kıyafeti değil, Nuuba&theGang tarafından onun adına dikilen bir fidanı da olacak.  

Çocukların hayal dünyalarının hakkını verecek nitelikte renkli, rahat ve sağlıklı ürün seçenekleri sunan Nuuba&theGang, çoğunlukla İskandinav ülkelerindeki markaların yaratıcı tasarımlarını ayağımıza getiriyor ve bünyesindeki 30'dan fazla marka ile özellikle 0-14 yaş arası çocuklar için birbirinden özgün seçenekler sunuyor. 

Birbirinden özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Nuuba&theGang 23 Nisan coşkusuna, çocukların doğa sevgisini destekleyerek katılıyor.  Nuuba&theGang’in neşeli koleksiyonlarıyla çocuklar, en güzel kıyafetlerine kavuşurken, kendileri adına dikilmiş bir fidanla da çevre için minik bir adım atıyor.

Ayrıca 21-27 Nisan tarihleri arasında Nuuba&theGang’den yapılan her 200 TL’lik alışverişe 50 TL indirim var. 
 
Trendlere yön veren yaratıcı tasarımcılarla çalışan Nuuba&theGang, "cool" ve özgün tasarımlarla çocuk modasına yeni alternatifler getiriyor. Albaby ve Gro'nun birbirinden güzel ve rengarenk elbiseleri, Paade Mode'un yalın ve zarif kesimleri, 4funkyFlavours'ın dünya mutfağından esinlenen koleksiyonu, Molo'nun "cool" tasarımları, Gardner&theGang'in asi punk çocuğu Patrick ve köpeği Johnny...

Kıyafetlerin yanı sıra oyuncaklar da Nuuba&theGang'de! Birden fazla duyuya hitap eden, çocukların yaratıcılığını destekleyen LittleGekko da oyuncakları ile oyun alanlarına yenilik sunuyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler