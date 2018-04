Endişeli anneler kulübü

Evet annelik demek endişe demek; ancak Türk annelerinin aşırı endişeli ve korumacı olduğu da sık duyduğumuz bir eleştiri. Peki bunu hak ediyor muyuz? Neden bu kadar kaygılıyız ve bunu çocuklarımıza bulaştırarak onların geleceğini nasıl etkiliyoruz? Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Psikolojik Danışman Belin Güner Nas sorularımızı yanıtladı.

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Bebeğimle Elele



Türk annelerinin endişe hali gerçekten daha mı yüksek?

Öncelikle, “Türk anneleri daha endişelidir, bak Avrupalılara çocuklar düşüp yerlerde sürünüyor hiç müdahale ediyorlar mı?” diye bir istatistik çıkartmak doğru olmaz. Her toplumda daha endişeli bir kesim olabilir. Ancak toplum olarak yaşadığımız olayları göz önünde bulunduracak olursak, kimi zaman Türk annesi endişelenmesin de kim endişelensin dedirtecek durumlarla da karşılaşmıyor değiliz.



Nedir en çok bizi endişelendiren durumlar?

Türkiye’nin deprem kuşağında olması, binaların birçoğunun depreme karşı dayanıklı olmaması, bitip tükenmeyen ihmalkarlıklar sonucu kaybedilen canlar, ülkenin siyasi zemininde 20-30 senede bir olan kaymalar, terör olayları, kişi başına düşen gelirin adaletsiz dağılımı gibi ilk anda akla gelen yaşam koşulları sebebiyle, “Çocuğuma nasıl bakarım, nasıl beslerim, ona daha iyi bir gelecek nasıl veririm?” sorularıyla Türk annelerinin zihinlerinin meşgul olması gayet doğal. Dolayısıyla bilinç dışında her an bir yerlerden tehlike gelebilir düşüncesiyle yaşayan bir anne, kendisi rahat bir nefes alamadığı gibi bu kaygıları çocuğuna da rahatlıkla bulaştırabilir.



Anneler doğumdan itibaren dönem dönem hangi korkuları geliştiriyorlar?

Anneleri ilk bekleyen korkulu dönem lohusalıkla başlıyor. Hormonlarının da etkisiyle anksiyete (kaygı) halinde artış görülüyor. Bebek doğmuştur ama henüz miniciktir. Tamamen annesinin bakım ve ilgisine muhtaçtır. Bu dönemde annelerde ilk gelişen korku, “Ben bu küçük canlıya bakabilecek miyim?” şeklinde oluyor. “Ya sütüm gelmezse, ya bebeğimi besleyemezsem, ya benim yüzümden hasta olursa, ya nefesi kesilirse ve ben yetişemezsem” düşünceleri ilk dönemlerde görülen ve gayet doğal sayılan kaygılar. Bebek biraz büyüyüp, ele avuca gelmeye başladı mı bu kaygılarda azalma görülüyor. Ama bu sefer de emekleyen ve hareketi artan bebeği bekleyen tehlikeler başlıyor. O bitince kreşteki mikroplar, sonra okul servisi, okuldaki sosyal ilişkiler, ders başarısı, daha sonra ergenlik dönemi arkadaş seçimi, üniversite seçimi, gelecek kaygısı... Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Dolayısıyla çocuğun gelişim dönemlerine göre karşısına çıkacak her yeni durum anne için de kaygılanacak yeni bir durum yaratabiliyor.



Endişeler nereye kadar normal kabul edilmeli?

Annelik demek zaten bir endişe hali demek. Annelik demek her an yavrusunun nasıl olduğunu, iyi olup olmadığını merak ediyor olmak demek. Bu noktada her annenin aklında zaman zaman “Ya çocuğumun başına bir şey gelirse, ya hastalanırsa, ya düşer bir yerini kırarsa, ya elektrik çarparsa, ya sokağa fırlarsa ve bir araç çarparsa” gibi endişeler belirebilir. Ancak bu kaygılar durumluk olmaktan çıkıp sürekli hale gelirse, anne bunlarla baş edemez ya da kendine uygun rahatlama yolları geliştiremezse, kendisini kaygılandıran durumlardan çocuğunu uzak tutmaya çalışabilir. Bu da beraberinde çocuğa uygulanacak sokağa çıkarmamak, kreşe yollamamak gibi kısıtlamaları getirebilir. Ya da anne o kadar kaygılıdır ki çocuğu tek başına yatırmaz, her an gözünün önünde tutar, ufak sıyrıklara büyük tepkiler verir. Bu gibi durumlarda anne çocuğun gelişimini olumsuz etkiler. Böylesine yoğun yaşanan kaygılar normal kabul edilmiyor. Kaygılar anneyi çok fazla meşgul ediyorsa, günlük rutininin içinde gereğinden fazla önlem varsa ve bu önlemleri takip etmek anneyi yoruyorsa, anne, annelik rolünün dışında hiçbir rolüyle var olamıyorsa (eş, sosyal çevre, iş), kendisini depresif, çaresiz, yetersiz ve zaman zaman da suçlu hissediyorsa yardım alması gerekiyor demektir.



Evhamlı bir annenin çocuğunu gelecekte nasıl sıkıntılar bekler?

Çoğu zaman anneler durumlarını kabullenmekte zorlanır ve yardım almaktan kaçınırlar. “Benim bir şeyim yok, önemli olan çocuğum” diyorlar. Oysa kaygının anne karnından itibaren bebeği etkilediğini biliyoruz. O zaman bu yardımın aslında çocukları için de çok iyi olacağını onlara anlatıyoruz. Çünkü yoğun anksiyetesi olan bir ebeveynle büyüyen çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi olumsuz yönde etkileniyor, çocuk da bir süre sonra kendi anksiyetesini geliştiriyor, annesinin dizinin dibinden ayrılmak istemiyor, bağımsızlaşmakta güçlük çekiyor. Yeni bir duruma adım atarken birçok kez düşünüyor, gelecekle ilgili endişelerden ötürü harekete geçmekten çekiniyor. Dolayısıyla özgüveni düşük, bağımlı bir kişilik yapısı geliştiriyor.