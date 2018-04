Engelli çocuklarla iletişim

Engelli bireylerden yalıtılmış bir toplumda yaşıyor gibi görünsek de Milli Eğitim Bakanlığı’na göre bir milyonun üzerinde engelli çocuğumuz var ve toplum olarak hepimizin üzerine bazı görevler düşüyor.

Yazı: Mürsel Çavuş



Cem düşük kiloda doğmuştu”, diyor annesi Ümit Kiremit. “Gelişmesi yavaştı, bir gariplik vardı ama ne olduğunu anlayamıyordum. Oysa Down Sendromlu bebeklerin çoğu düşük kiloda doğarmış. 14 günlükken verem aşısının yarattığı enfeksiyonla (düşük kilolu bebeğe kilosu tamamlanmadan verem aşısı yapılmamalıymış) boğulma tehlikesi geçirdi, bundan sonra uzun zaman bebeğimin boğularak öleceği korkusu kaldı ve uykusuz geceler başladı. Ağır bir travmaydı benim için...” Annesi, Cem 1.5 yaşındayken bir gün bir gazetenin sağlık sayfasında Down Sendromlu bebeklerin fotoğrafını görmüş. “Elindeki Simian çizgisi, ağzı, ayakları bebeğimi tarif ediyordu. İlk olarak o zaman sorunun ne olduğunun farkına vardım” diyor. Dünyada milyonlarca ailenin karşılaştığı bir durum bu; engelli bir bebeğe sahip olmak. Kiminin engeli hemen görülebiliyor, kimininki ise yıllar sonra anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği üç kategoriye ayırmış. İlki yetersizlik (impairment) yani sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade ediyor. İkincisini özürlülük (disability) olarak tanımlıyor; bu bireyler bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde yaparken kısıtlılık veya yetersizlik yaşıyor. Üçüncüsü ise engellilik (handicap). Bireylerin bir yetersizliği veya özrü nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya bu rolleri yerine getirememesi. Yani bir bireyin yüzmeyi öğrenememesi ya da tiki olması da bir engel, gündelik yaşamını idame ettiremeyecek kadar kendine bakamaması da... İz Koçluk Eğitim ve Danışmanlık’tan Eğitim ve Öğrenci Koçu Elgiz Henden, ebeveynlerin durumu nasıl algıladıklarını bakın nasıl aktarıyor: “Ebeveynler çocuklarının bir sorunu olduğunu öğrendiklerinde önce bunu reddediyor. Bu reddediş bazen çocukların tedavisinde geç kalınmaya bile neden oluyor. Sonradan aileler ‘keşke’ diyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bu süreçte kızgınlık, inkar ve uyum sağlamakla birlikte birbirinden farklı duygular yaşıyorlar. Kabullendiklerinde ise farklı endişeler başlıyor. En büyük endişe ise ‘Başıma bir şey gelirse, çocuğum nasıl yaşayacak?’ oluyor.” Cem’in annesi de aşağı yukarı aynı süreci yaşamış: “Gazeteyi okuduğum gün hep ağladım. Cem akranları gibi olamayacak, askere gidemeyecek, bir yuvası, çocukları olamayacaktı. Bu Cem’e haksızlıktı. Sonra kendimi toparladım, Cem’i kontrole götürdüğüm doktor ile görüştüm, bizi Çapa Tıp Fakültesi’ne yönlendirdi. İki ay sonra gelen raporda Cem’in Down Sendromlu olduğu yazıyordu. Ne olduğunu anlamak için araştırmaya başladım. Anladım ki sevgi ve eğitim önemli. O zamandan beri Cem’in gelişimi ve mutluluğu ilk hedefim oldu. Bu süreçte eşimle sorun yaşamadım. Eşimin iç dünyasını da pek sorgulamadım. Cem herkesten önemliydi ve kimse için bunu değiştiremezdim.” Eğitim ve Öğrenci Koçu Henden, ailelerin engelli çocukların bakımında belli dengeleri gözetmesinin ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor: “Engelli çocuklarına karşı anne-babalar aşırı korumacı tavır takınabiliyor. Bu bazen çocuğun yapabileceği bir şeyi aşırı koruma nedeniyle yapmasının engellenmesine dönüşebiliyor, ‘Ya bir şey olursa’ düşüncesiyle anne-babalar çocuklarına izin vermeyebiliyor. Çocuk aşırı korumacı bir yaklaşım sonucunda ikinci bir engelle mücadele etmek zorunda kalıyor.” Ebeveynlere bu aşamada ciddi görevler düşüyor. Aileler bazen çocukların engelleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmayabiliyor. Henden, “Özellikle çocukların engelleri mental olduğunda aileler daha fazla zorlanıyor. Fiziksel engeli anlamak, bu engelin zorluklarıyla mücadele etmek konusunda aileler daha başarılı. Ancak engeli mental ise, görünmediği için aileler ne ile mücadele ettiklerini bilemiyor ve daha fazla öğrenmeye ihtiyaçları oluyor” diyor ve ekliyor: “Çocuklarını anlamak ve onlarla doğru iletişim kurabilmek için çocuklarının engeli ne olursa olsun bu konuda daha fazla bilgilenmeliler. Bilgi sahibi olurlarsa çocuklarının hangi alanlarda zorlandıklarını anlayabilir ve onlara daha fazla destek olabilirler.” Bu aşamada psikolog, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, eğitim koçları gibi profesyonellerden yardım almak önemli. Uzmanlar ebeveynlerin aynı problemi olan çocukların velileri ile dayanışma grupları kurmasını ve bu platformlarda birbirleriyle edindikleri bilgileri, deneyimleri paylaşmalarını öneriyor. Bu hem ebeveynlerin bu sorunu yaşarken yalnız olmadıklarını idrak etmelerini sağlıyor hem de bilgiyi çoğaltarak çocuklara yardımcı olmanın kapılarını aralıyor. Çocuğun engeli ile ilgili derneklere, vakıflara, okullara, rehabilitasyon merkezlerine müracaat etmek de bir diğer yöntem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM)’nün ‘Özürlü Çocuklarla İletişim’ seminerleri de anne-babalara bu konuda yardımcı oluyor.