Erken ergenlik!

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Erken ergenlik ailelerin son dönemdeki kabuslarından! Büyüme sağlıklı olmanın en büyük göstergesi elbette ama hızlı büyüme beraberinde fizyolojik ve psikolojik sorunları da getirebiliyor...

Yazı: Burçin Öztınaz



Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenliğin ne kadar zor, karmaşık bir süreç olduğunu kendi deneyimlerimizden zaten biliyoruz. Sivilceler, duygusal patlamalar, gruba dahil olma çabaları, öfkelenmeler, anne-baba ile çatışmalar, regl ile tanışma, üzerinize bir türlü oturmayan kıyafetler ve daha bir sürü şey... Ergenlik belki de hayatınızın hatırlamak bile istemediğiniz çok eski bir sayfası. Ama durun, daha bitmedi! Anne olduktan sonra zaman su gibi akıp gidecek ve siz ergenlik dönemini yaşayan çocuğunuzla birlikte bu kavramla tekrar yüzleşeceksiniz. Tabii kötü haber bu değil: Kendi tecrübelerinizi, deneyimli annelerin ve uzmanların tavsiyelerini dikkate aldığınızda belki çocuğunuzun ergenliği sizinkinden çok daha kolay geçecek. Zor olansa bunun vaktinden erken olması. Yani erken ergenlik!



Ne zaman erken, ne zaman normal?

Erken ergenlik kızlarda sekiz, erkeklerde dokuz yaşından önce ergenlik belirtilerinin başlaması anlamına geliyor. Bu yaşlardan önce kız çocukta meme dokusunda büyüme olduysa, genital ve koltuk altı bölgesinde kıllanma başladıysa; erkek çocukta ise testis hacminde artış olduysa dikkat! Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Serim Demirgören, erken ergenlik yaşayan çocuklarda görülen temel bulguları şöyle anlatıyor: “Kızlarda ortalama 10, erkeklerde 11 yaşında ergenlik döneminin ilk fiziksel belirtileri başlar. Ergenlik döneminin ilk bulgusu kızlarda meme dokusunda büyüme, erkeklerde testis hacminde artış. Erken ergenlik, kızlarda sekiz yaşından, erkeklerde dokuz yaşından önce bu belirtilerin gözlenmesi anlamına geliyor. Erken ergenliğe girmiş çocuklar, yaşıtlarından büyük gösterir. Kızlarda erken ergenliğin en tipik belirtisi meme büyümesi ve adetlerin erken başlaması. Genital organların çocuk karakterini kaybetmesi ve erişkin bir kadınınkine benzer duruma gelmesi de bunun göstergesi. Ancak bütün bu cinsel gelişmeye rağmen duygusal ve zihinsel gelişimleri yaşıtları ile aynı seviyede oluyor. Bu nedenle erken başlayan adet kanamaları buna henüz hazır olmayan çocukta duygusal ve davranışsal sorunları da beraberinde getirebiliyor.”



Nereden çıktı bu erken ergenlik?

Dr. Burcu Serim Demirgören, erken ergenlik belirtileri olan kızların yüzde 80’inde bu durumun bilinmeyen nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Erken ergenlikte genetik etmenlerin de etkili olduğu düşünülüyor. Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki, fazla kilolu veya obez kız çocukları, yaşıtlarına göre daha erken adet görebiliyor. Daha nadir olmakla birlikte, beyin tümörleri, kafa travmaları, çeşitli ilaçlar ve hormon içeren maddeler (özellikle sebze, meyve, yumurta üretiminde ve besicilikte bilinçsizce kullanılmış olan ilaçlar ve katkı maddeleri), yumurtalık tümörleri, böbreküstü bezi ve hipofiz tümörleri de erken ergenliğe neden olabiliyor. Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Filiz Gökaslan ise bu konuda şunları söylüyor: “Erken ergenlik kızlarda erkeklere oranla çok sık görülüyor. Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gözlemler ergenlik başlangıç yaşının özellikle kızlarda son 150 yıl içinde her 10 yılda 2-3 ay erkene kaydığını vurguluyor.”



