Eşsiz kahramanlar bu kitapta

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“Eşsiz Kahramanlar ile Tanışın” adıyla “İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey”, tüm çocukların ileride iyi bir edebiyat okuru olmalarına katkı sağlamak için raflarda yerini aldı.

Caretta Yayınları, Caretta Çocuk markasıyla ve Yazar Banu Bozdemir ile birlikte edebiyat dünyasında yer alan bu kitaplar ve yazarları hakkında bilgiler içeren bir rehbere imza attı. . Öğretmenlerin çocuklara rehber olarak verebileceği, 100 Temel Eser’in içindeki kahramanlar ve onların renkli dünyalarından bir demet sunan, Türk ve Dünya edebiyatına açılan bir kapı olacak “Eşsiz Kahramanlarla Tanışın” kitabı, hepimizin hayatına değmiş çok özel kahramanların şimdiki çocukların da kalbinde yer etmesini hedefliyor.