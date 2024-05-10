Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider

Doğum günü partisinde arkadaşı tarafından hediye edilen kol saatinin, sahte olduğunu yıllar sonra öğrenen Cenk Eren, yaşadığı şaşkınlığı takipçileri ile paylaştı.

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Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider - Resim : 1

Cenk Eren, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan 58 yaşındaki şarkıcının, iyileşme sürecinde basına görüntü vermediği ortaya çıkmıştı. 

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Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider - Resim : 2

Geçen mart ayında daha genç görünmek için yüz germe ameliyatı olan Cenk Eren, son halini Instagram hesabından "Nasıl olmuş? Artık sakal ve bıyık yok. Filtre de yok" notuyla paylaşmıştı. 

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Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider - Resim : 3

58 yaşındaki şarkıcının paylaşımı büyük ilgi görmüştü. Cenk Eren bu defa "fake saat" paylaşımıyla gündem oldu. Eren, 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin sahte çıktığını açıkladı.

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Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider - Resim : 4

Cenk Eren takipçilerine "'Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, bu sana yakışır arkadaşım' diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?" diye sordu.