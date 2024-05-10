Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider
Doğum günü partisinde arkadaşı tarafından hediye edilen kol saatinin, sahte olduğunu yıllar sonra öğrenen Cenk Eren, yaşadığı şaşkınlığı takipçileri ile paylaştı.
Cenk Eren, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan 58 yaşındaki şarkıcının, iyileşme sürecinde basına görüntü vermediği ortaya çıkmıştı.
Geçen mart ayında daha genç görünmek için yüz germe ameliyatı olan Cenk Eren, son halini Instagram hesabından "Nasıl olmuş? Artık sakal ve bıyık yok. Filtre de yok" notuyla paylaşmıştı.
58 yaşındaki şarkıcının paylaşımı büyük ilgi görmüştü. Cenk Eren bu defa "fake saat" paylaşımıyla gündem oldu. Eren, 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin sahte çıktığını açıkladı.
Cenk Eren takipçilerine "'Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, bu sana yakışır arkadaşım' diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?" diye sordu.