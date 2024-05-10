Cenk Eren yıllar sonra kendisine sahte saat hediye edildiğini anladı: İsmi benimle mezara gider

Cenk Eren takipçilerine "'Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, bu sana yakışır arkadaşım' diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?" diye sordu.