Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: Bugün kız kardeşimin doğum günü...

Ünlü oyuncu paylaşımına "Bugün kızkardeşimin doğumgünüüüüüü… amca kızlarıyız belki ama kardeşiz aslında… birlikte büyüdük, değiştik, dönüştük, yedik bazen birbirimizi ama hepppp çok sevdik… yaş aldıkça güçlendi bağlarımız… hep şükür ettik… canımın taaa içi seni çok seviyorum bir deee çok gurur duyuyorum bir deeee hep buradayım heeep… gel de parti başlasın." notunu düştü.