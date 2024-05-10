Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: Bugün kız kardeşimin doğum günü...

Son olarak final yapan Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
Düvenci son olarak kardeşi gibi gördüğü amcasının kızı Zeynep Düvenci'nin doğum gününü samimi bir mesajla kutladı.
Ünlü oyuncu paylaşımına "Bugün kızkardeşimin doğumgünüüüüüü… amca kızlarıyız belki ama kardeşiz aslında… birlikte büyüdük, değiştik, dönüştük, yedik bazen birbirimizi ama hepppp çok sevdik… yaş aldıkça güçlendi bağlarımız… hep şükür ettik… canımın taaa içi seni çok seviyorum bir deee çok gurur duyuyorum bir deeee hep buradayım heeep… gel de parti başlasın." notunu düştü.
Düvenci'ye "Ne kadar benziyorsunuz", "Sağlıklı nice mutlu yaşlar dilerim", "Rabbim ayırmasın sizi hiç", "2 çiçek bir arada yeni yaşınız kutlu olsun tebrik ediyorum", "İkiz gibisiniz" gibi yorumlar yapıldı.