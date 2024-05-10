Eda Özerkan: Annelik hayatın ta kendisi! Kelimelerim yetersiz kalır

'HER ANINA ŞAHİT OLMAK İÇİN MESLEĞİME ARA VERMİŞTİM'

Özerkan, anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişiklikleri paylaştı:

Anne olmadan önce daha bireysel kararlar alıyorsun ama şimdi kararlarımı verirken önceliğim evladım. Program yaparken, çalışırken tabii ki önce onun alanını düşünerek plan yapıyorum, kendi planımı da bozmadan. Eliz’i biz büyüttük; anneanne, babaanne veya bakıcı olmadan. Kendi isteğimle onun her anına şahit olmak için mesleğime ara vermiştim. İşine kaldığın yerden devam edebilirsin ama çocuğunun bir anını kaçırdığın zaman onu geri getiremiyorsun maalesef. Anne olmak tabii ki konfor alanından çıkmanı gerektirir. Şu an kaldığım yerden işime devam ediyorum. En azından arkamı döndüğümde evladımla ilgili şükür ki keşkem yok.