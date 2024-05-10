Eda Özerkan: Annelik hayatın ta kendisi! Kelimelerim yetersiz kalır

2016 oyuncu Timur Acar ile dünya evine giren ve 2017 yılında kızı Eliz'i kucağına alan Eda Özerkan, anneler günü için bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.
40 yaşındaki oyuncu, "Annelik hayatın ta kendisi. Karşılıksız, beklentisiz, sonsuz sevgi. Ne söylesem kelimelerim yetersiz kalır, yaşanması gereken bir duygu" dedi.
'HER ANINA ŞAHİT OLMAK İÇİN MESLEĞİME ARA VERMİŞTİM'
Özerkan, anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişiklikleri paylaştı:
Anne olmadan önce daha bireysel kararlar alıyorsun ama şimdi kararlarımı verirken önceliğim evladım. Program yaparken, çalışırken tabii ki önce onun alanını düşünerek plan yapıyorum, kendi planımı da bozmadan. Eliz’i biz büyüttük; anneanne, babaanne veya bakıcı olmadan. Kendi isteğimle onun her anına şahit olmak için mesleğime ara vermiştim. İşine kaldığın yerden devam edebilirsin ama çocuğunun bir anını kaçırdığın zaman onu geri getiremiyorsun maalesef. Anne olmak tabii ki konfor alanından çıkmanı gerektirir. Şu an kaldığım yerden işime devam ediyorum. En azından arkamı döndüğümde evladımla ilgili şükür ki keşkem yok.
"RÜYAMDA ELİZ'İ GÖRDÜM"
Eliz ismine nasıl karar verdiklerini açıklayan oyuncu, "Düğüne üç gün kala, rüyamda kızım olduğunu ve adını da Eliz koyduğumu görmüştüm. Altıncı hissim iyidir. Uyandığımda herkese 'Benim kızım olacak. Adı da Eliz' dedim. Sonra evlendik, hamile kaldım ve ilk günden, cinsiyeti belli olana kadar ben hariç herkes 'erkek' dedi. Doktor 'Bir tahminin var mı?' dediğinde, 'Evet, kız geliyor ve adı da Eliz' dedim. Enteresan bir şekilde isim bile hiç düşünmedim, çok emindim. Cinsiyet belli oldu ve direkt adı Eliz dedik" ifadelerini kullandı.