Ezop masalları canlandı

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Kütahya'da, dünyaca ünlü Ezop'un masallarında yer alan hikayelerden esinlenerek oluşturulan ''Ezop Masallar Adası'', çocukların vazgeçemeyeceği renkli ve fantastik bir dünya olmaya hazırlanıyor.

Kütahya'da, daha önce çöplük olarak kullanılan ve belediye tarafından geçen yıl düzenlenen alanda, kentte yaşadığı rivayet edilen dünyanın en eski masalcısı Ezop'un hikayelerinden esinlenerek oluşturulan ''Ezop Masallar Adası'', çocuklar için fantastik bir dünyanın kapısını aralayacak.



Akkent Mahallesi'nde kurulan masal adasında, Ezop'un 14 hikayesinden esinlenerek 60'a yakın masal kahramanının fiber döküm heykelleri bulunuyor. Ayrıca parkta, mantar evler, yel değirmenleri, oyun alanları ve suni göller oluşturulmuş.



Masal kahramanlarının tasarımcısı Adem Dönmez, Ezop Masallar Adası'nın geçen yıl başlayan tasarım sürecinin tamamlandığını söyledi.



Temalı parkta, Ezop'un 14 masalından yaklaşık 60 civarında da figürün olduğunu belirten Dönmez, ''Buradaki bütün figürler fiberden döküldü. Ben, buranın hem tasarımcısı hem de fikir babasıyım. Benim, yüksek lisans tezim olan 'Masal Şehri Kütahya İllüstrasyon'dan yola çıkarak gerçekleştirdik. Benim çocukluk çağım, Ezop'un hayatının geçtiği Frig Vadisi'nde geçti. Buralar da bana bu çalışmamda büyük ilham kaynağı oldu'' diye konuştu.



"Bizde Dede Korkut ne ise Avrupalılar için Ezop o"

Dönmez, Ezop'un yaklaşık 2 bin 600 yıl önce rivayetlere göre Frig Vadisi'nde yaşadığını anımsattı.



Masallarında da seramikçi, çömlekçi hikayelerinin olması sebebiyle Kütahya'da yaşadığına dair büyük rivayetler olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:



"Bizde Dede Korkut nasılsa, Ezop'ta Avrupalılar için öyle bir karakter. Burasının yabancı turistler için önemli bir merkez haline gelebileceğini düşünüyorum. Buradaki masallar, o dönem elektrik ve televizyon gibi şeylerin olmadığı için tiyatrolar kurarak, karga kıyafetleri, kuş tüyleri, bazıları ayı, bazıları da kurt kıyafetleri giyerek buradaki masalları parodi şeklinde oynuyorlarmış. Bu Ezop masalları, dünyada bilinen en eski hikayelerdir. Bunlardan daha eski bilinenleri mevcut değil. Buradaki her bir karakter, 3 yönden çizilerek modellendi ve daha sonra çamurdan heykelleri yapıldı. Daha sonra buradaki binalar yapıldı."



"Buradaki masallardan örnek vermek gerekirse, en bilinen tilki ile karga, yine çok bilinen Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi Türkçe ve İngilizce olarak yapıldı" diyen Dönmez, şu ifadelere yer verdi:



"Bu figürlerin yanı sıra burada mantar evler ve yel değirmenleri var. Burayı ziyaret edecekler için ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yerler ve oyun alanları oluşturuldu. Bir de bu Ezop masalları figürlerinin yanında illüstrasyonlarda mevcut. Bunlara bakarak hem Türkçe hem de İngilizce orijinalini de okuyabiliyoruz. Orada okuduğunuz şeyi yanında canlı olarak figürünü de gördüğünüz zaman insanı daha çok etkiliyor.''



(AA)