Geleceğin Yıldızları Kampları

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Geleceğin Yıldızları, 22 farklı program seçeneğiyle dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den çocukları ve gençleri kamplarında buluşturuyor.

Geleceğin Yıldızları; İstanbul, Uludağ, Alaçatı, Kuşadası ve Datça’da düzenlediği kamplarda spor, liderlik, sanat ve İngilizce içerikli programlar sunuyor. Bugüne kadar 64 ülkeden değişik yaşlarda çocukların katıldığı Geleceğin Yıldızları kampları, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra 20’den fazla ülkeden gelen kampçılara ev sahipliği yapacak.

Kamplarında spordan sanata zengin bir içerik sunan Geleceğin Yıldızları’nın yoğun tercih edilen programlarından biri de, geçen yıl ilk defa gündüzlü program olarak İstanbul’da gerçekleştirilen “Summer City Camp”. Geleceğin Yıldızları’nın 25 yıldır başarıyla yürüttüğü yatılı kamp modelinin 5-12 yaş grubuna özel olarak hafta içi gündüzlü program şeklinde, Beykoz’daki TED İstanbul Koleji kampüsünde gerçekleşen “Summer City Camp”, ailelerin yeni favorisi.

Geleceğin Yıldızları’nın en çok tercih edilen diğer programları ise 8-13 yaş için “İngilizce Gelişim Kampı”, 13-16 yaş için “İngilizce Gençlik Kampı”. İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı öğretmenlerle uluslararası bir ortamda yürütülen İngilizce eğitim programlarında, kampçılara yaş ve seviyelerine göre İngilizcelerini geliştirme olanağı sunuluyor. Kampçılar, toplam 30 saatlik İngilizce öğretiminin yanında, ortak dili İngilizce olan spor, sanat ve doğa faaliyetleri ile “Yaşayarak ve Eğlenerek İngilizce” öğrenme ve eğlenme imkanına sahip oluyor.

Deniz kamplarını tercih eden aileler için ise Alaçatı’da sörf, Datça’da yelken ve Kuşadası’nda İngilizce programları bulunuyor.

Geleceğin Yıldızları 5-17 yaş grubuna spor, sanat, İngilizce ve doğa programlarını içeren 22 farklı kamp seçeneği ile fiziksel ve sosyal gelişim ve ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi kazanma imkanı sunuyor.

