Genler akademik başarıyı etkiler mi?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İkizler üzerinde yapılan çalışma, akademik başarıda genlerin etkisinin sanılandan yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz bilim adamları, akademik başarıda genlerin etkisinin sanılandan çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.



"Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma, matematik ve okuma becerilerinin aynı genler tarafından yönetildiğini ve bunun da çocukların akademik başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.



Eğitimde genlerin etkisiyle ilgili araştırma, UCL, Oxford Universitesi ve King's College London'da 3 bin ailenin 12 yaşındaki ikiz çocuklarının katılımıyla yapıldı.



Araştırmacılardan Prof. Dr. Robert Plomin, "Araştırmada öğrenme becerileri gibi karmaşık özellikler ile öğrenme güçlüğü gibi yaygın görülen bozukluklar üzerindeki genetik etkilerin aslında tek başlarına fazla etkili olmayan çok sayıda genin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını belirledik. Her bir çocuğun ne kadar kolay ya da ne kadar zor öğreneceği genetik olarak farklılık gösteriyor. Eğitim sürecinde bu farklılıklara, saygı duyulmalı ve önem verilmeli" dedi.



Aile, okul ve öğretmenler gibi genetik olmayan faktörlerin de son derece önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Plomin, "Bu kadar güçlü gen etkilerini bulmamız, öğrenme zorluğu çeken çocuklar için bir şey yapamayacağız anlamına gelmez. Genetik özellikler, insanın kaderini belirlemek zorunda değil. Belki genetik özellikler değiştirilemez ama ebeveynlerin, okulların ve öğretmenlerin daha fazla çaba göstermesi ile ilerleme sağlanabilir" ifadelerini kullandı.



Daha önce çocukların sınavlardaki başarısında aile, okul, öğretmen ve çevre gibi faktörlerin, en az genler kadar etkili olduğunu savunuluyordu. Geçen yıl yapılan bir çalışma ise genlerin çocukların başarılarında yüzde 60 payı olduğunu ortaya koymuştu. Ancak araştırmada hangi genlerin başarıda etkili olduğunu belirlenememişti.



(AA)