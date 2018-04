Miyop, hipermetrop, astigmat... Siz fark etmeseniz de bu göz hastalıkları çocuğunuzun okul başarısını etkiliyor olabilir.





Tatil bitti ve okullar açıldı. Göz sağlığının çocukların okuldaki başarısını doğrudan etkilediğini belirten Acıbadem Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar, “Miyop, hipermetrop ya da astigmat göz kusuru olan bir çocuk, okulda tahtayı göremeyebilir ve bir süre sonra dersten kopar. Bu da başarısız olmasına yol açar. Bu nedenle dersler yoğunlaşmadan önce mutlaka çocuklara göz muayenesi yaptırılmalı” dedi.Türkiye’de her üç çocuktan birinde uzak veya yakını görme sorunu olduğunu kaydeden Coşar, çocuklarda görülen göz hastalıklarının başında miyop, hipermetrop, astigmat, göz tembelliği ve şaşılığın geldiğini ifade etti. Okul öncesi yapılacak basit bir göz muayenesi ile mevcut görme azlığı problemi, buna neden olan hastalıklar ve şaşılığın erken tespit edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Banu Coşar, “0-16 yaş grubundaki çocukların gözlerini korumak için 4-6 haftalıkken, 1-3 yaş arasında her ay, bu yaş aralığından sonra okula başlamadan ve okul süresince de her yıl düzenli göz muayenesi yapılması gereklidir” şeklinde konuştu.Çocukların görme kusurlarının erken yaşta tespit edilmesinde anne ve babaların gözlemlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Coşar, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları da şu şekilde sıraladı:- Çocuğunuz sizinle göz teması kurduğunda her iki gözün birbirine paralel duruyorsa,- Gözlerden birinde içe ya da dışa kayma ya da iki gözün birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi yaratıyorsa.- Çocuğunuz okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama eylemlerini yapıyorsa,- Çocuğunuz okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip ediyorsa,- Yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma sorunu yaşıyorsa,- Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanıyorsa,- Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikayeti varsa;Prof. Dr. Banu Coşar, bu tür şikayetleri olan çocukların mutlaka detaylı bir göz muayenesinden geçirilmesi ve erken yaşta tedaviye başlanması gerektiğinin altını çizdi.