Seyahatlerde çocuğun güvenliği ve rahatı her şeyden önce gelmeli. Çünkü yolculuk esnasında rahat edemeyen çocuk, büyük tehlike nedeni! Mutlu bir yolculuk için dikkat etmeniz gerekenleri es geçmeyin!
• Çocuğunuzu araç koltuğuna oturtun ve kemerini bağlayın.
• Seyahat esnasında çocuğunuzun yeteri kadar sıvı tükettiğinden emin olun.
* Yolculuk saatinizi çocuğunuzun uyku saatini göz önüne alarak planlayın.
• Camlara güneşlik takın.
• Uzun seyahatler esnasında çocuğunuza rahat ve hava geçiren giysiler giydirin.
• Çocuğunuzun yanına yetişkin birini oturtun ve eğlendiğinden emin olun ki, dikkatinizi dağıtmasın.