Güvenli seyahatin kuralları

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Yolda çocuğunuzun güvenliği her şeyden önemli!

Seyahatlerde çocuğun güvenliği ve rahatı her şeyden önce gelmeli. Çünkü yolculuk esnasında rahat edemeyen çocuk, büyük tehlike nedeni! Mutlu bir yolculuk için dikkat etmeniz gerekenleri es geçmeyin!

• Çocuğunuzu araç koltuğuna oturtun ve kemerini bağlayın.

• Seyahat esnasında çocuğunuzun yeteri kadar sıvı tükettiğinden emin olun.

* Yolculuk saatinizi çocuğunuzun uyku saatini göz önüne alarak planlayın.

• Camlara güneşlik takın.

• Uzun seyahatler esnasında çocuğunuza rahat ve hava geçiren giysiler giydirin.

• Çocuğunuzun yanına yetişkin birini oturtun ve eğlendiğinden emin olun ki, dikkatinizi dağıtmasın.