Hangi okulu seçmeli?

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Yeni bir eğitim dönemi daha yaklaşmak üzere. Ailelerin kafasında ise yine aynı soru: Çocuğumu hangi okula kaydettirmeliyim? Eğer hala karar veremediyseniz, size yardımcı olabiliriz.

Eğitim sistemi önemli

Özel okulların eğitim müfredatı devlet okulları ile aynı oluyor. Fakat müfredattaki teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek konusunda özel okullar zaman zaman bir adım öne geçebiliyor. İşitsel, görsel ve dokunsal beyin açısından her çocuk farklılık gösterir. Bazı çocuklarda sadece teorik bilgiler yeterli olurken bazılarının ise öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dönüştürmesi gerekir. Seçeceğiniz okulun bu konuya hakim olması önemli. Sahip olduğu imkanlar ile derslerdeki teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlayan

her öğrencinin derste öğretilen konuları anlamasına yardımcı bir eğitim sistemi olmalı.



Sosyal aktiviteler

Sosyal aktiviteler çocukların gelişiminde son derece etkili. Kültür, sanat, spor gibi alanlarda boy gösteren çocuklar, kendilerine daha çok güveniyor, grup çalışmalarında başarılı ve üretken oluyor. Okul seçerken bu sosyal aktiviteleri hem okul içinde hem okul dışında bulabileceğiniz okulları tercih etmeye çalışın. Resim, tiyatro, piyano, yüzme, basketbol, voleybol, kayak gibi spor faaliyetleri olan okullar, bol seçenek ile çocuklara geniş bir faaliyet alanı sunuyor. Çocukların dersler dışında bu aktivitelere de zaman ayırmaları okulu daha çok sevmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca artık birçok yabancı üniversite, öğrencilerin okuldaki başarı notunun yanında ilgilendiği alanlara ve aldığı eğitimlere bakıyor.



Birden fazla dil, birden fazla kültür

Eskiden çocuklarının henüz çok küçükken İngilizce öğrenmesi aileler tarafından önemseniyordu. Ama globalleşen dünya ile artık çocukların sadece İngilizce bilmesi yeterli olmuyor. İngilizce dışındaki dillerin de öğrenilmesi artık büyük bir avantaj. Okul seçerken en az iki yabancı dil öğreten bir okul olmasına önem verin. Anaokulundan başlayarak verilen İngilizce eğitimine ek olarak Almanca, Fransızca gibi birden fazla dil eğitimi veren okullar var. Ayrıca çocukların öğrendikleri bu dilleri pratiğe dökmek için hem yurt içinde hem de yurt dışında etkinlikler yapılıyor. Dil eğitiminin pekiştirileceği ortamların sağlanması da önem taşıyor.

