Hangi yaşta hangi spor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Doğru spor için doğru zaman gerekli!

Yazı: Mürsel Çavuş



Spor çocukların hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal gelişimini sağlıyor. Ancak gelişim açısından birkaç ayın bile önemli olduğu yaşlarda doğru spor için doğru zamanlama gerekli. Biz de işin doğrusunu uzmanlara sorduk.





Yüzmeyi kaç yaşında öğrensin? Acaba bir süre jimnastik mi yapsın, yoksa doğrudan tenise mi başlasın? Hangi spor gelişimini daha olumlu etkiler? Judo yaparsa boyu kısa kalır mı? Anne-babaların aklını bu tür sorular kurcalar durur. Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi Fizik Tedavi Uzmanı ve Spor Hekimi Doç. Dr. Tolga Aydoğ sporun yararlarını anlatarak giriyor konuya, “Modern yaşamın götürüsü yeni nesillerin çok fazla hareket etmeden yaşaması. Hareketsiz yaşama bağlı olarak da kilo artışının neden olduğu hastalıklar her geçen gün artıyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarına çok küçük yaşlarda spor alışkanlığı kazandırmaları, sadece spor müsabakalarını seyreden değil, bizzat oynayan nesiller yetiştirmeleri gerekiyor. Çocukların spor yapması, sağlıklı büyüme ve zinde vücut için önemli. Çocuğuna disiplin kazandırması ve sosyalleşmesine katkısı da tartışılmaz. Aynı zamanda özgüvenleri de artıyor” diyor.



Clubsporium Akatlar Spor Okulları ve Havuz Koordinatörü Ali Rıza Cantürk ise araştırmalara göre okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı takdirde bunun ileriki yıllarda da sürdüğüne dikkat çekiyor, “İleriki yaşlarda düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmak zor. Özellikle küçük yaşlarda yapılan sporla kişinin potansiyelinin en üst noktasına erişmesi mümkün. Unutulmaması gereken şey ise spordan en yüksek verimi elde edebilmek için düzenli spor yapılması gerektiği…”



