Hareketli annenin çocuğu da hareketli oluyor

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Siz hareketliyseniz çocuğunuz da hareketli...

İngiliz bilim adamlarınca yapılan araştırmada, günlük hayatında hareketli olan annelerin, çocuklarının da hareketli olmasını doğrudan etkilediği ortaya çıktı.



Cambridge ve Southampton üniversitelerinden araştırmacılar, İngiltere'deki 554 anne ve 4 yaşındaki çocuklarının kalp atış hızlarını takibe alarak yedi gün süresince hareketlilik seviyelerini ölçtü.



Annelerin büyük çoğunluğunun hareketlilik seviyelerinin tavsiye edilenin altında olduğuna dikkat çekilen araştırmada, annenin aktif geçirdiği her dakikanın yüzde 10'undan fazlasının çocuğu tarafından da yapıldığı belirtildi.



Araştırmada elde edilen veriler, anne ve çocukları arasındaki fiziksel aktivitelerin doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarıyor.



Kadınların, çocuk sahibi olduklarında önceki yaşamlarına oranla hareketlilik düzeylerinin düştüğünü kaydeden bilim adamları, anne ve babanın, çocuğun erken yaşlarındaki sağlıklı bir yaşam yeteneğini kazanmasında ve geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtiyor.



Araştırma, Pediatrics dergisinde yayınlandı.