Hastalıklarla mücadale dönemi

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Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte “Oh ne güzel biraz serinledik” desek de hastalıklar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü bu dönemin hastalıkları en çok çocukları seviyor. Durum böyle olunca da minikler biraz aksırıyor, biraz tıksırıyor. Fakat bazen de bu basit belirtilerin fazlasını yaşıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Yağmurlar yağmaya başlarken bizlerin de soğuktan içi titremeye başladı. Etrafta hapşıran, öksüren kişileri gördükçe son bahar kendini iyiden iyiye hissettiriyor ve endişelerimiz artıyor. Çünkü çocukları korumak büyüklerin kendini korumasından daha zor. Havaların soğuduğu sonbahar ve özellikle de kış aylarında üşütme ile birlikte en çok görülen hastalıklar arasında ilk sırayı üst solunum yolu enfeksiyonları en çok da grip alıyor. KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut grip hakkında bilgi verdi.



Gribal enfeksiyon

Grip veya gribal enfeksiyon , burun ve geniz iltihabı olan nezleyle başlıyor. Bu hastalık yaşadığımız ortamda bulunan, keşfedilmiş 200’ü aşkın virüs tarafından oluşuyor. Bulaşma çoğunlukla tensel temas ve damlacık yoluyla, özellikle de el temasıyla oluyor. Hasta kişilerden veya virüs bulaşmış eşya ve nesnelerden elle alınan mikroplar, ağız ve burundan vücuda giriyor.

Prof. Dr. Suat Turgut, “Ağız veya burun yoluyla vücuda giren virüsler, öncelikle genize yerleşerek çoğalıyor. Bu dönemde, genizde yanma ve boğazda rahatsızlık (farenjit) oluyor. Ardından, burunda tıkanıklık ve sulu akıntı görülüyor. Akıntı giderek koyulaşıyor, günler içinde sarı-yeşil hal alıyor ve bir hafta içinde düzeliyor. Nezle denilen bu durum, vücut direnci iyi olan çocuklar tarafından çabuk atlatılıyor. Genellikle ateş olmuyor. Burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma dışında problemlere çok sık rastlanmıyor. Burunda oluşan sarı-yeşil akıntı, virüslere bağlı normal bir durum olarak kabul ediliyor. Bu dönemde istirahat edilmesi, burun akıntılarının temizlenmesi, vücut sürekli burun akıntısı ile su kaybettiği için sıvı alımının artırılması ve sağlıklı beslenmeyle herhangi bir ilaca gerek duymadan hastalık iyileşiyor” diyor.



Hijyen çok önemli

Vücut direnci düşerse, virüsler genizden aşağıya inerek kana karışabiliyor. Böylece hastalık, burun bölgesinden tüm vücuda yayılıyor. Bu şikayetlere halsizlik, düşük ateş, adalelerde yaygın ağrı gibi tüm vücudu etkileyen semptomlar ekleniyor. Yani grip veya gribal enfeksiyonla karşı karşıya kalınmış oluyor. Vücut halsiz düşüyor, çocuk yataktan kalkmak istemiyor. Bu nedenle bu hastalığa paçavra hastalığı da deniyor. Bu hastalığın tedavisinde, dinlenmek en iyi ilaç oluyor. Bunun yanında destekleyici ilaç tedavileri hastalığın kolay atlatılmasını sağlıyor. Hastalığı başkalarına bulaştırmamak için, burun temizliğinde kağıt mendil ve su kullanmak, el yıkamayı artırmak çok önemli. Kişilerle ve ev halkıyla el temasından sakınmak gerekiyor.

Gribal enfeksiyon özellikle sonbahar ve kış aylarında çok fazla görülüyor ve özellikle okul, toplu taşıma araçları ve hastane gibi toplu yaşam alanlarında hızla yayılıyor. Damlacık bulaşmış eşyalarla veya kişilerle olan tensel temas hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olabiliyor. Yapılan klinik çalışmalar, sadece el yıkamanın enfeksiyon hastalıklarını yüzde 60-70 oranında önlediğini gösteriyor. Bu nedenle, çocuklara el yıkamanın önemi anlatılarak, evde ve okulda el yıkamalarını teşvik ederek bu hastalıklardan kolayca korunmaları sağlanabilir. Ayrıca bu tedbirlerin yanında, sağlıklı beslenme ve düzenli uykuyla vücudun dinlendirilmesi de faydalı olacaktır.



Uzun süren grip ve nezleye dikkat!

Prof. Dr. Suat Turgut, “Grip ve nezlenin uzun sürmesi ile enfeksiyon ajanları burun çevresinde, göz altında ve kaş üstünde bulunan sinüs boşluklarına yayılarak, çocuklarda sinüzit adı verilen hastalığa yol açabiliyor. Sinüzit belirtileri iltihaplanan sinüse bağlı olarak, yüzde kaş üstünde veya burun kökünde baş ağrısı, burun tıkanıklığı, genizde akıntı, ağız kokusu ve öksürük olarak kendini gösteriyor. Bunlardan en az ikisi varsa sinüzit teşhisi konulabiliyor. Hastalık bu dönemde tedavi edilmezse kronik bir hal alabiliyor. Bu belirtilerden biri ortaya çıkınca, KBB hekimine başvurup ilaç tedavisine başlanması gerekiyor” diyor.



