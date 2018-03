Hastalık endişesini bir kenara bırakın; doğal gıdalara ağırlık vererek çocuğunuzla mikroplar arasında bir kalkan oluşturmanız zor değil.

Mevsim geçişlerinde vücut direncimiz düşüyor ve hastalıklara karşı daha açık oluyoruz. Çocuklar ve özellikle bebekler ise çok daha korunmasız kalıyor. Bebeklerin ilk bir yılı, yaşamlarının en zayıf dönemleri. İki yaşını geçtikten sonra bağışıklık sistemi güçlenmeye başlıyor. Bebeğinizin hem şimdi hem de ileride daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması için yapabileceğiniz ilk ve en önemli şey bol bol emzirmek. Çünkü anne sütü onların en büyük güç kaynağı. Emme dönemi bittikten sonra bağışıklık sisteminin güçlü olması için ilk kural sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek. Çocukların beslenmesinde probiyotiklerin önemi de büyük. Bağışıklığı güçlü tutmak için dikkat etmeniz gereken noktalardan bir diğeri de uyku düzeni. Yeterince uyuyan bebekler ve çocukların sağlıkları da yerinde oluyor. Gereksiz yere antibiyotik kullanmamak da artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir başka nokta...



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fazlı Yılmazer, çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi durumunda mevsim geçişi döneminin daha az hastalıkla atlatabileceğini belirtiyor ve “Hastalıktan kormayın, önlem alın! Çocukların özellikle 2-8 yaş arasında sosyalleşme süreçlerinde birçok mikropla karşılaşacakları ve sıklıkla hastalanabilecekleri unutulmamalı. Çocuğun dengeli beslenmesi sağlanmalı, yeterli sürede uyuması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve çocuklar düzenli bedensel aktivitelere yönlendirilmeli” diyor. Bağışıklık sisteminin kötü beslenme, olumsuz çevre şartları, uykusuzluk, aşırı yorgunluk ile zayıfladığını belirten Dr. Yılmazer, “Çocuğunuzu enfeksiyonlardan korumak ve bağışıklığını güçlendirmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek” diyerek koruyucu tavsiyelerini de şöyle sıralıyor:



Anne sütü ilk adım

Anne sütü içeriğindeki immunglobulinler ve koruyucu diğer faktörleri bebeğe direkt olarak geçiyor. Bireyin ömür boyu onu koruyacak olan bağışıklığının ilk temellerini atıyor. Dolayısıyla bebeğinizi ne kadar uzun süre emzirirseniz o kadar fazla da korumuş olursunuz.







Probiyotikler mutlaka!

Mayalı ürünler yoğurt, ayran ve kefir, içerdikleri probiyotikler ve prebiyotikler ile bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.



C vitamini korur

C vitamini hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor. Bu vitamin en çok çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerde bulunuyor. Ayrıca zerdeçal ve zencefil de C vitamini kaynakları... Ballı zencefil karışımının faydası zaten biliniyor. Çocukların günlük ortalama 100 mg kadar C vitaminine ihtiyaçları var. Antioksidan olarak adlandırılan A,C,E,D vitaminleri, demir ve selenyumu yeterli miktarda olmasını sağlamak ve bunun için gerekli gıdaları uygun miktarda tüketmesine özen göstermek sağlıklı bir vücut için önemli koşullardan biri. Selenyum; karides, mantar, dana ve kuzu ciğeri, somon ve ton balığında bulunuyor.







Balıktan gelen Omega 3

Balık, içerdiği Omega 3 yağları ile bağışıklığı destekliyor. Haftada en az bir öğün balık tüketimi çok faydalı. Omega 3; balığın dışında ceviz fındık, ıspanak ve brokoli de bulunuyor.



Mikrop düşmanı çinko

Çinko elementinin güçlü savunma mekanizmasında önemli rolü bulunuyor. Çocuğunuz her gün tükettiği gıdalardan kendisi için gerekli olan çinkoyu alabiliyor. Örneğin kırmızı ette ve nohutta çinko bulunuyor. 1-3 yaş arasındaki bir çocuğun günde 3 mg çinkoya ihtiyacı var. Dolayısıyla sadece bir köfte tüketen bir çocuk çinko ihtiyacını karşılamış oluyor.