Helikopter ebeveynlik kavramı nedir? Çocuğunun sorumluluklarını üstlenen, hayatına ve hatta kişiliğine aşırı müdahale eden annelerden misiniz? Test edin ve kendinizle yüzleşin.

‘Helikopter anne’ tanımını daha önce duydunuz mu? Bu terim, sürekli çocuklarının etrafında dönüp duran anneler için kullanılıyor. Onlardan biri olup olmadığınızı anlamak için ilk yapmanız gereken, aşağıda yer alan 17 soruyu dürüstçe 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlamak...



1. Sık sık çocuğunuzun adına karar veriyor musunuz?

2. Çocuğunuz, hayatına çok fazla müdahale ettiğinizden şikayet ediyor mu?

3. Arkadaşlarıyla problem yaşadığında arabulucu görevi üstleniyor musunuz?

4. Kendinizi sık sık çocuğunuzu azarlarken buluyor musunuz?

5. Çocuğunuz öğretmeniyle problem yaşadığı için öğretmeni müdüre şikayet ettiğiniz oldu mu?

6. Ödevleri konusunda ona gereğinden fazla yardımcı olduğunuzu söyleyenler var mı?

7. Çocuğunuz 12 yaşından büyük olduğu halde evin 50 metre ötesindeki markete tek başına gitmiyor mu?

8. Çocuğunuz giderek sizinle iletişimini azaltıyor mu?

9. Matemamatik ödevi var ama kitabını okulda unutmuş. Okula gidip kitabı alacak mısınız?

10. Proje ödevi olarak bir dinozor maketi yapması gerekiyor... Maketin yüzde 90’ını sizin yaptığınız doğru mu?

11. 13 yaşına geldi ve yatağını hala siz mi topluyorsunuz?

12. Katıldığı kursun kapısında bekliyor, hatta yasak olmasına rağmen aktivite sırasında onu kapı arasından gözetliyor musunuz?

13. Çocuğunuz hafta sonu arkadaşının doğum gününe gitmek istiyor ama siz de arkadaşlarınızla plan yapmıştınız. Onu doğum gününe götürmek için kendi planınızı iptal eder misiniz?

14. Çocuğunuz yaz kampına gitmek istiyor ama şu sıralar maddi durumunuz buna hiç müsait değil. Bunun için kredi almayı düşünür müsünüz?

15. Yeni bir cep telefonuna ihtiyacınız var ve çocuğunuz da yeni bir cep telefonu istiyor. Onun eski telefonunu kendiniz kullanıp ona yeni bir telefon almayı mı tercih edersiniz?

16. Sınav haftalarında ondan daha çok strese giriyor musunuz?

17. Ailenin tüm programı onun okul ve ödev temposuna göre mi ayarlanıyor?



SONUÇ

Eğer 10’den fazla soruya ‘evet’ yanıtı verdiyseniz, siz de bir helikopter evebeynsiniz. Çocuğunuzun mutlu ve başarılı bir yetişkin olması için bu duruma bir an önce son vermelisiniz. Unutmayın, çocuğunuzun hata yapmasına, hayal kırıklıkları yaşamasına ve hayatın zorluklarıyla mücadele etmesine izin vermeyerek ona iyilik değil, kötülük yapmış olursunuz.



Konunun uzmanı ne diyor?

Çocukların ilerleyen yıllarda özgüven problemi de yaşamalarına neden olan ‘helikopter ebeveynlik’ tanımını ve bu durumun yarattığı sakıncaları Amerikan Hastanesi’nden Pedagog Güzide Soyak’a sorduk. Soyak, “Helikopter anne-baba tanımı, anne-babaların davranışlarıyla bağlantılı olarak gelişti. Aşırı kontrolcü, koruyucu ve kollayıcı olan bu yaklaşım çocukların bireysel gelişimlerine zarar veriyor” diyor ve ekliyor: “Bu tarz anne ve babaların çocuklar üzerinde beklentilerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu döngü her iki taraf için de oldukça streslidir. Çoğunlukla ilişki biçimi, çatışmalı ve bağımlı ilişkidir. İlk yıllarda daha çok itaat eden, istekleri yerine getirmeye çalışan çocuklar bireyselleşme istekleri arttıkça bu durumdan muzdarip olmaya başlarlar. Kendi sınırlarını çizmeye çalıştıkça da çatışmalar artar. Bu şekilde yetiştirilen çocukların öz saygılarının ve benlik algılarının düşük olduğunu, rekabet duygularının yeterince gelişmediğini, kaygılı yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Bu, aynı zamanda çocuğun sosyal gelişimini ve sosyal ilişkilerini de olumsuz etkileyen bir durumdur.”

