Hem eğlendiriyor hem geliştiriyor

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Oyun ve oyuncaklar, çocuğun yaşamı, insanları ve en önemlisi de kendisini güvenli bir ortamda keşfetmesini sağlayan en önemli araçlar!

Oyun hamurları çocukların üç boyutlu nesneleri kavramalarına, dokunma ve hayal güçlerinin gelişmesine, el kaslarının güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, çocuğun bir şeyler üretmesine aracı olarak onu sakinleştiriyor ve kendisini daha mutlu hissetmesini sağlıyor. Bir diğer anlamda da oyun hamuru, çocukları üretmeye teşvik ediyor. Çocuk, bu oyuncakla oynamak için hayal gücünü harekete geçiriyor. Yani kendi oyuncağını yapıyor. Hayali kadar oynuyor, hayal gücü genişledikçe daha çok oynuyor. Bunun sonucunda yaratıcı zekası gelişiyor. Çocuk hayal gücünün eserlerini ortaya koydukça özgüveni de artıyor. Ayrıca çocuklar, oyun hamurundan asla bıkmıyor. Çünkü tekrar tekrar şekillendirip oynayabiliyor. Oyun hamurları söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken ise, çocukların sağlığına zararlı olmayan maddelerden üretilen markaları tercih etmek...