İspanya’nın ünlü ayakkabı markası Igor; basın mensupları ve blogger anneleri düzenlediği lansmanda ağırladı.

Igor

Igor





Çocukların eğlenceli dünyalarından ilham alınarak tasarlanan Igor yağmur botlarının tanıtıldığı lansmanda anneler ve basın mensupları sağlıklı ayakkabı kullanımı hakkında bilgilendirildi.Türkiye pazarına giriş yaptığı günden itibaren ebeveynlerin büyük ilgisi ve beğenisiyle karşılanan Igor, geçtiğimiz günlerde renkli bir lansmana imza attı. Türkiye’nin önde gelen anne çocuk ve moda dergisi editörlerinin ağırlandığı lansmanda anne çocuk bloggerları da markayı yalnız bırakmadı.Anti-kanserojen yapısı ve ayak gelişimine olumlu etkisi belgelerle kanıtlanan’un Türkiye distribütörü Sorteks Ayakkabı yetkilileri düzenlenen lansmanda markayı ve ayakkabı özelliklerini davetlilerle paylaştı. Düzenlenen brunch'ta konuşan Sorteks Genel Müdürü Erdem Yılmaz; Igor markasını Türkiye pazarına getirmekten duydukları mutluluğu belirterek ebeveynlerin markaya göstermiş oldukları ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasına markanın anti-kansorejen yapısına dikkat çekerek devam eden Yılmaz; “Türkiye pazarında çocuklar ve yetişkinler için birçok yağmur botu ve çizmesi bulunmakta. Çoğunluğu Çin meşeili olan bu ürünlerin herhangi bir belgesi ve yasal onayı bulunmamakta. Biz sektördeki bu açığı fark ederek, çocuğuna en sağlıklı ürünü kullandırtmak isteyen ebevenyleri düşünerekmarkasıyla anlaştık. Markaya olan geri dönüşlerden de fark ediyoruz ki bu anlamda sektörde büyük bir açığı doldurmaktayız” dedi.Latin dünyasının canlı renklerinden ilham alınarak hazırlanan ve çocukların renkli dünyasına hitap eden koleksiyon hakkında detaylı bilgiyi www.sorteks.com.tr den ve markanın sosyal medya hesaplarından edinebilirsiniz…