'İlk Param'la biriktirsin!

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Yapı Kredi, tasarruf alışkanlığını küçük yaşta başlatmak için çocukları ve sevdikleri adına birikim yapmak isteyen müşterilerine İlk Param birikim hesabını sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çocuklarla beraber büyüyecek uzun vadeli bir yatırım hesabı olan İlk Param ile ebeveynler çocukları adına kendilerinin belirleyecekleri miktarda ve sıklıkta düzenli fon alım talimatı verebiliyor. Ayrıca çocukların yakınları da bu hesaba katkıda bulunup eğitim, evlilik, iş kurma gibi hayatlarının dönüm noktalarında onlara destek olabiliyor.



Yapı Kredi Kişisel Bankacılık Pazarlama ve Konut Finansmanı Direktörü İsmet Erdem, Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla kolay kullanılabilir, farklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarının ve sevdiklerinin geleceğine şimdiden yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için tasarladığımız İlk Param birikim hesabı, bir anlamda çocuklarla büyüyecek bir yatırım ürünü. İlk Param ile sadece ebeveynler değil, akraba ve yakınları da çocuklar adına kendilerinin belirleyecekleri sıklıkta ve miktarda düzenli fon alım talimatı verebiliyor" ifadelerini kullandı.



Yapı Kredi müşterileri Yapı Kredi kredi kartlarından ya da vadesiz hesaplarından verecekleri düzenli ödeme talimatıyla her ay belli bir tutarı sevdiklerinin İlk Param hesabında biriktirmeye başlayabiliyor. Ayrıca çocukların doğum günü, karne dönemi gibi önemli günlerinde çocuklara rutin hediyeler yerine İlk Param Hediye Çeki armağan ederek geleceklerini güvence altına almak için ilk adımı atabiliyor.



Tasarruf bilincini çocuklarına da kazandırmak isteyen Yapı Kredi müşterileri, 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya Yapı Kredi Şubelerinden "Düzenli Birikim Talimatı" verebiliyor.



Yapı Kredi'de sevdiklerinin geleceği için hesap açtırmak isteyenlerin "İLKPARAM" yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik Numaralarını 4470'e göndermeleri yeterli oluyor.



(AA)