Kamp zamanı

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Yaz aylarında çocuğunuz için kamp alternatifleri arıyorsanız, Geleceğin Yıldızları'nın kamplarına göz atın.

5-17 yaş arası gençlere spor, sanat, İngilizce ve doğa programlarını içeren yaşam deneyimleri sunan Geleceğin Yıldızları, 1989 yılından bu yana basketbol okulu çalışmalarından uluslararası gençlik kamplarına, sömestr kayak kamplarından İngilizce, sörf, film yönetmenliği, yelken ve yurt dışı yaz kamplarına kadar düzenlediği 17 farklı programda 56 ülkeden binlerce gencin yaşamlarına renk katıyor.

Eğlenceli ve faydalı yaz tatili arayışı, yalnız Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesindeki milyonlarca ailenin gündeminde. Geleceğin Yıldızları, Uludağ, Kuşadası, Alaçatı, Göcek ve İstanbul’da düzenlediği kamplarda spor, sanat ve İngilizce içerikli okul dışı eğitim olanağı sunuyor. Bugüne kadar 56 ülkeden değişik yaşlarda çocukları kamplarında konuk eden Geleceğin Yıldızları kampları, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra 20’den fazla ülkeden gelen kampçılara ev sahipliği yapacak.



