Karne hediyeleri gözleri kurutmasın

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Karne hediyesi olarak çocuklarına akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar alacak anne-babalar bu yazı sizin için!

İlk ve ortaöğretim öğrencileri 13 Haziran'da karne alacak. Ege Üniversitesi Göz Nakli Sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Sait Eğrilmez, çocuklarına akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar alma sözü veren anne-babaları gözlerde oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı uyardı.

Prof. Dr. Sait Eğrilmez, tablete, bilgisayara, akıllı telefona bakarken günde 10 bin kez kırpılan gözün 4 bin kez kırpıldığını, bunun gözü kuruttuğunu, gözde yanma, batma, kızarma oluştuğunu belirtti. Bu tür cihazlar kullanılırken 45 dakikada bir 10 dakika mola verilmesini, 20 dakikada bir uzağa bakılmasını önerdi. Birçok kişinin kuru göz belirtilerini alerjilerle, iklim koşullarıyla ya da basitçe göz zorlanmasıyla açıkladığını ancak bunun doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Eğrilmez, kitap okuma, bilgisayar kullanma gibi aktivitelerde kuru göz hastalarının 3-5 kat fazla problem yaşadığını ifade etti.



Bol bol su için

Prof. Dr. Eğrilmez, bilgisayar kullanırken monitörün göz seviyesinin biraz altında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bilgisayarın monitörüne bakarken göz kapaklarımız hafif aşağıda olmalı. Monitör yukarda kaldığında göz kapakları açılıyor ve kuruluk artıyor. Göz kapağı aralığı dar kalmalı. Monitörler aşağı, LCD'ler göz seviyesinde durmalı. Göz kuruluğu olanlar bol su içmeli. Klima doğrudan yüze vurmamalı, klimalı ortam sık sık pencere açılıp havalandırılmalı" dedi.



Hamsi, göz kuruluğunun ilacı

Prof. Dr. Eğrilmez, balığın özellikle hamsinin göz kuruluğuna çok iyi geldiğini belirterek, haftada üç kez tüketilmesini önerdi.



Gözünüzü test edin

Göz kuruluğunun sebebinin ancak göz doktoruna başvurarak anlaşılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sait Eğrilmez “Kuru göz teşhisinde birkaç dakikada uygulanabilen Kuru Göz Testi (OSDI Testi) uygulanıyor. Kuru göz olasılığını hesaplayan teste http://www.kurugoz.com adresinden ulaşmak mümkün. Kuru Göz Testini (OSDI Testi) cevaplayıp yazdırarak doktorunuza gösterebilirsiniz. Bu testin sonuçları göz kuruluğu teşhisinde doktorunuza yardımcı olacaktır” diye konuştu.

