Kaymaya, yanmaya son!

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Özellikle yaz aylarında, ebeveynlerin en büyük kaygısı, havuz başında ya da deniz kenarında oynayıp koşuşturan çocuklarının kayıp düşme ihtimalidir... İşte, Slipstop bu kaygıya son veriyor.

Slipstop kaydırmaz tabanlı havuz-deniz ayakkabısı, ıslak zeminde kayma riskinin azalmasına yardımcı oluyor. Slipstop’un yer tutuş sağlayan özel kaydırmaz tabanı, aynı zamanda çocukların ayaklarını kumda ısıya karşı da koruyor. Çocukların konforu göz önünde bulundurularak tasarlanan Slipstop, hafif ve esnek bir yapıya sahip. Suya dayanıklı, nefes alan ve çabuk kuruyan bir kumaştan üretilen havuz ve deniz ayakkabıları tıpkı bir çorap gibi kolaylıkla giyilip çıkarılabiliyor; denizde ve havuzda rahatlıkla yüzülebiliyor.

Türkiye’de üretilen Slipstop kaydırmaz tabanlı havuz-deniz ayakkabısının, stil sahibi çocuklar için tasarlanan 27 farklı deseni var. Slipstop’un 1-8 yaş aralığındaki çocuklar için çalışılan, 18 numaradan 31 numaraya kadar çıkan 5 farklı bedeni bulunuyor.