Kidzania'dan Yaz Okulu

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24 Haziran’dan 9 Ağustos’a kadar KidZania’ya gidecek tüm çocukları Sanat Atölyesi’nden, Spor’a, Yaratıcı Drama’dan, Şefler Akademisi ve Ritm Atölyesi’ne kadar pek çok alternatifin yer aldığı Yaz Okulu eğlencesi bekliyor.

Akasya Acıbadem Yeni Nesil Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan KidZania İstanbul’da yaz okulu 24 Haziran günü başlıyor. Yaz Okulu kapsamında yer alan tüm atölyeler çocukların hem şimdi hem de tüm hayatları boyunca ilham almaları amacıyla tasarlandı.

KidZania İstanbul Yaz Okulu’na katılacak çocuklar ilgi alanlarına göre spor, sanat, tiyatro, yemek ve müzik alanlarında eğlenirken hayat boyu kullanacakları pek çok bilgiyle de tanışma olanağı bulacaklar.

KidZania Yaz Okulu içinde yer alan Sanat Atölyesi, el sanatlarını renk kombinasyonlarıyla birleştirerek çocukların yaratıcı yönünü ortaya çıkarmayı hedefliyor. Sanat Atölyesi’ndeki aktiviteler hayata ezbercilikten uzak, yeni bir gözle bakmaya katkıda bulunacak. Takı Tasarımı bölümünde ise çocuklar el becerilerini çeşitli malzemeler kullanarak geliştirebilecekler. Yaratıcı Drama bölümünde kişisel gelişim eğlence yoluyla ulaşılmaya çalışılırken, Spor bölümünde çocukların bedenlerini tanımaları, nasıl daha sağlıklı olacaklarına ilişkin bilgiler edinmeleri ve hareket etmeleri hedefleniyor.

KidZania İstanbul Yaz Okulu detayları www.kidzania.com.tr’de ve 0850 200 5439 (KIDZ)’de.

