Korkuyorsa bir nedeni var!

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Korkuyorlar! Evet, hepimiz gibi onların da küçücük bedenlerini, zihinlerini meşgul eden, tedirgin eden fazlasıyla duygu var. Evet, size göre hepsi çok basit ve korkulacak şeyler değil ama kabul edin onlar için çok fazla...

Yazı: Sinem Gürleyük



Bir çocuk korkmayı nasıl öğreniyor? Karanlığın tehlikeli olabileceğini nasıl biliyor? Neden tek başına tuvalete gitmek istemiyor? Bunları şımarıklıktan yapmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz şey onların da sezgileri ve refleksleri olduğu! Doğuştan gelen yetenekleri olduğu gibi doğuştan sahip oldukları duygulara, algılara sahipler. Acıbadem International Hastanesi’nden Psikolog Yard. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt, korku bilincinin doğar doğmaz bebeklerde ortaya çıkmasının sebebinin bebeğin kendini koruması ve hayatta kalabilme refleksi olduğunu söylüyor ve ekliyor; “Ani sesler, gürültü, olağandışı tepkiler karşısında bebeğin kendini koruma reaksiyonu korku duygusudur.” Tamam ani gürültüden korkuyor ama karanlıktan, hayvanlardan da mı doğuştan itibaren korkmaya başlıyorlar? Hayır! Bazı korkular gelişimsel olarak ortaya çıkıp bir süre sonra kayboluyor, bazıları ise hatalı yaklaşımlar nedeniyle kalıcı hale gelebiliyor hatta yetişkinlik döneminde bile varlığını koruyor. Çocuğunuzun korkularını küçümsememeniz ama aynı zamanda büyütmemeniz gerekiyor. Yaşının getirdiği korkularla başa çıkmak konusunda ona yardımcı olmalısınız. Çocukların en çok yaşadığı korkular ani seslere ve karanlığa karşı oluyor. Ayrıca zaman içerisinde, anne-babayı kaybetme, arkadaşları tarafından dışlanma, kalabalık içine girme ve hatta tuvalete girme korkusu da bu listeye ekleniyor. Yeni bir kardeşin doğacak olması bile bazı çocuklarda korku olarak ortaya çıkıyor. Yard. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt, bebeklerin altıncı aydan itibaren alışılmışın dışındaki yabancı nesneler ve kişilerden korkabileceğini ve bunun iki yaşına kadar devam edebileceğini söylüyor. İki yaşından sonra ise çok büyük objelerden, yüksek seslerden ve anne-babadan ayrılmaya dayalı korkular yaşadıklarını anlatıyor. Çocuklar 3-4 yaşlarına geldiğinde ise bu korkulara karanlık korkusunun da eklendiğinisöylüyor. Bu noktada yapılması gereken, çocuğun çevresine güven duygusunun artırmak ve korkularını azaltmak.



