Korsanlar Capitol'de

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Capitol Alışveriş Merkezi, efsanevi Uçan Hollandalı korsan gemisini ve mürettebatını 23 Nisan’da çocuklarla buluşturuyor.

Uçan Hollandalı korsan gemisi, 4-13 yaş grubu çocuklarına özel kostüm, aktivite ve atölyeleriyle 12:00 – 20:00 saatleri arasında Capitol’e demir atıyor. Mürettebat sertifikasını kazanan tüm çocuklar, korsan bayrağı atölyesine katılma şansı yakalayacaklar. Eğitmenler eşliğinde kendi korsan bayraklarını tasarlayacak çocuklar için bir diğer sürpriz ise korsan dövmesi olacak. Korsan dövmesi standında tüm çocuk ziyaretçilere, Hint kınası ile çeşitli korsan figürleri uygulanacak. Çocukların hayal güçlerini, bilişsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeye yönelik atölyelerin yer aldığı Uçan Hollandalı Etkinliği, 23 Nisan’da 12:00 ile 20:00 saatleri arasında Capitol Alışveriş Merkezi’nin 1. katında çocuklara keşfedilecek yeni bir dünya sunuyor.