Kötü alışkanlıklarıyla nasıl başa çıkılır?

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Burnunu karıştırıyor, parmak emiyor, saç çekiyorlar… Anne-babalar ‘zamanla geçer’ diyebiliyor. Oysa küçükken normal görünen davranışlar müdahale edilmediği takdirde ileriki yaşlarda sorun olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi’nden Çocuk ve Ergen Psikoloğu Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş ve Acıbadem Kadıköy Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Emel Bellibaş sorunlu davranışların çözümlerini anlattı.

Yazı: Mürsel Çavuş



Temel güven duygusu, kendine güven ve tutarlı ebeveynlik hakkında çalışmak sorunu ortadan kaldırabiliyor.



Burun karıştırma

3-6 yaş arasında burun karıştırmaya sık rastlanıyor. Bazen burnuna soktukları parmaklarını ağızlarına bile götürebiliyorlar. Bu davranış sosyal açıdan tiksinilmeye ve dışlanmaya neden olabiliyor. Peki ne yapmalı? Dikkatin başka konuya çekilmesi, mendil kullanma, burun tıkanıklığına sebep olan hastalıkların tedavi edilmesi, düzenli burun temizliğinin yapılması ve öğretilmesi sorunun çözümüne büyük oranda yardımcı olacak.



Tırnak yeme

Çocuklar çevrelerindeki yetişkinler arasında tırnak yiyen varsa onları örnek alabiliyor. Daha çok hareket etmesi, istediğini yapması engellenen, stres ve sıkıntıyla baş etmede zorlanan çocuklarda görülüyor. Bir süre sonra, ‘şeytan tırnağı’ denilen kalkmış deri parçalarını, tırnaktaki pütürleri sürekli koparmaya başlıyorlar. Alışkanlık olunca da televizyon izlerken, oyun oynarken, dersteyken, özellikle bedensel hareketin az yapıldığı zihinsel süreçlerin çalıştığı dönemlerde tırnak yemeye başlıyorlar. Çocukları uyarmak bu davranışın pekişmesine neden oluyor. Böyle bir durumda davranışın sağlıksız olduğu çocuğa anlatılmalı, çocuğun kaygı duyabileceği alanlar gözden geçirilmeli. Bir süre bıraksa dahi bu alışkanlık tekrarlayabilir. Bu yüzden alışkanlık olmadan harekete geçmek büyük önem taşıyor. Stresle baş etmek, dikkati başka yöne çekmek, çocuğu aşağılamadan ve utandırmadan kendine güvenini artırmak bu sorunu çözmenin en doğru adımları... Akla ilk gelen acı oje ise genellikle işe yaramıyor.



Parmak emme

Emme refleksi anne karnında başlayan bir refleks. Bebeğin hayatta kalması için çok önemli. Bebekler daha rahimdeyken parmağını, dilini, dudağını emmeye başlıyor. Beslenme sürecinde anne memesini emmek yeterli gelmediğinde de, her türlü stresini (açlık, gürültü, bağırsağındaki gaz, korku, huzursuzluk, iyi bakım görememe gibi) parmağını emerek gidermeye çalışıyor. Bu durum, 1.5 yaşına doğru giderek azalıyor. 3-3.5 yaşına kadar devam etmesiyse normal kabul ediliyor. Çocuk, konuşarak sıkıntısını anlatmaya, kendini ifade etmeye, ısırıp-çiğnemeye, sosyal yaşantıda merakları, ilgileri, yetenekleri gelişmeye başladığında bu durum kendiliğinden geçiyor. Parmak emme eyleminin uzun sürmesi beslenme, diş gelişimi, konuşma bozukluklarına sebep olabiliyor. Uykuda sürmesiyse inatçı olacağını gösteriyor. Eğer parmak emme durumu uzun sürerse eşlik eden ruhsal problemler ve stres faktörleri öncelikle araştırılıyor, gerekiyorsa davranışçı bilişsel tedavi hatta ağız içi aparatlar kullanılıyor. Fazla korunan, tıbbi rahatsızlıklar ya da çeşitli ameliyatlar geçiren çocuklarda bu sorun daha sık görülüyor. Çocuğa çeşitli uyaranlar verilerek dikkati başka alanlara yönlendirmek yararlı oluyor.



Emzik düşkünlüğü veya belli nesnelere bağlılık

Küçük çocuklarda doğal bir davranış olarak kabul ediliyor. Genellikle, sık bakıcı değiştiren, strese dayanıksız, gevşeyemeyen bebeklerde ortaya çıkıyor. Bakım veren kişinin ruhsal sıkıntıları olması bebeğe yansıyabiliyor. Yaş ilerledikçe emzik ve battaniye ucu, bazı yumuşak oyuncaklara düşkünlük, çocuğun özellikle uykuya dalacağı zamanlarda kullandığı rahatlama yöntemi haline geliyor. Okul öncesi dönemde devam edip anasınıfı döneminde ortadan kalkması beklenen bu davranışın daha uzun sürmesi durumunda duygusal sorunlar, çocuğun duygusal ya da fiziksel ihmali söz konusu olabiliyor. Temel güven duygusu, kendine güven ve tutarlı ebeveynlik hakkında çalışmak sorunu ortadan kaldırabiliyor.



