Çocuklarının başarılı bir eğitim yılı geçirmesini isteyen pek çok veli, bu konuda profesyonel destek almayı tercih ediyor.
Öğrenci koçluğu son yıllarda karşımıza çıkan yeni bir kavram. Değişen sisteme
adapte olmakta zorlanan öğrenci ve velilerin nasıl bir yol
izleyeceklerini bilememeleri, eğitim alanında profesyonel desteğe
ihtiyaç duyulmasına sebep oluyor. Ayrıca ebeveynlerin yoğun iş
hayatlarına sahip olmaları da derslerin ve ödevlerin takibinde
problemler yaratıyor. Bu noktada devreye öğrenci koçları giriyor. Küçük Dokunuşlar Eğitim Evi de öğrencilere koçluk hizmeti veren merkezlerden biri. Burada 7-14 yaş arası öğrencilere (ilkokul 1 -
lise 1) Matematik, Türkçe, Fen, İngilizce, Sosyal derslerinde destek
veriliyor.