"Küçük Dokunuşlar"la büyük farklar

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Çocuklarının başarılı bir eğitim yılı geçirmesini isteyen pek çok veli, bu konuda profesyonel destek almayı tercih ediyor.

Öğrenci koçluğu son yıllarda karşımıza çıkan yeni bir kavram. Değişen sisteme adapte olmakta zorlanan öğrenci ve velilerin nasıl bir yol izleyeceklerini bilememeleri, eğitim alanında profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmasına sebep oluyor. Ayrıca ebeveynlerin yoğun iş hayatlarına sahip olmaları da derslerin ve ödevlerin takibinde problemler yaratıyor. Bu noktada devreye öğrenci koçları giriyor. Küçük Dokunuşlar Eğitim Evi de öğrencilere koçluk hizmeti veren merkezlerden biri. Burada 7-14 yaş arası öğrencilere (ilkokul 1 - lise 1) Matematik, Türkçe, Fen, İngilizce, Sosyal derslerinde destek veriliyor.

