Mazeretim var asabiyim ben!

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Öfke, çocukluk çağında tüm yaş gruplarında görülüyor. Ancak 2-4 yaş dönemi, öfke nöbetlerinin en sık ve yoğun görüldüğü zaman...

Yazı: İpek Koşan



Sinirli birini gördüğünüzde onu yatıştırmak için konuşabilir, tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Peki ya başını yerlere vuran küçük bir çocuk gördüğünüzde ne yaparsınız? Kendine ya da arkadaşlarına zarar veren, öfkesinden ağlama krizlerine giren çocukları duymuşsunuzdur. Bazen olayın ciddiyetini, ancak böyle bir durumun içine düştüğümüzde fark edebiliyoruz. İşte bu yüzden, sonucu saldırganlığa kadar gidebilen bu konuyu detaylıca ele aldık ve Acıbadem Kadıköy Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Emel Bellibaş’a danıştık. Bakın neler öğrendik...



Tıpkı biz yetişkinler gibi, çocuklar da istemedikleri durumlar karşısında öfkelenebiliyor. Bunun nedenlerinden biri onlardan uymasını beklediğimiz bazı kurallar. “Onlardan yerine getirmelerini istemediğimiz sorumlulukları belirtiyoruz ve davranışlarını denetlemelerini bekliyoruz” diyen Psikiyatrist Emel Bellibaş şöyle devam ediyor: “Çocukların bu kural ve sorumluluk listesinde itiraz ettiği kısımlar olabilir. Kendi duygusal gereksinimlerini ön planda tutup onlara keyif verecek aktiviteleri tercih ederler. Çocuğun çevresindeki erişkinlerin, yaşıtlarının ya da duygusal ihtiyaçlarının zaman zaman gerilim yaratması kaçınılmaz olur. Bu durumda çocuk, doğal olarak öfkelenir. Değerlendirilmesi gereken şey ise, çocuğun öfkesinin miktarı, öfke nöbetleri sırasında sergilediği tavırların kendisine ya da başkalarına zarar verip vermediği ve bu nöbetlerin sıklığının günlük yaşantısını ne kadar etkilediği...”



ÇOCUKLAR DA ÖFKELENİR...

Psikiyatrist Emel Bellibaş öfkenin, yaşanmasının normal bir durum olduğunu söylüyor: “Birçok yetişkin bile öfkesini denetlemekte zorlanırken, küçük bir çocuktan öfkesini denetlemesini beklemek güç olur. Küçük bir çocuk öfkelendiğinde bağırıp çağırması, zaman zaman kendine ya da çevresindekilere vurması doğal bir davranış. Bu yaştaki bir çocuğun dikkatini başka bir olaya çekmek ya da öfkelendiği ortamdan uzaklaştırmak, öfkesinin azalması için yeterli olabilir. Alınan önlemlere rağmen çocuğun gerginliği sürüyor hatta artış gösteriyorsa, kendine ya da başkalarına zarar verme davranışı belirginse, bir aktiviteyle ilgilenmesi zorlaştıysa bu ‘öfke nöbeti’ olarak adlandırılıyor. Bu tarzda öfke nöbetleri sık sık ortaya çıkıyor, sosyal ilişkileri olumsuz olarak etkiliyorsa, ruhsal rahatsızlık bulgusu olarak değerlendiriliyor.



