Milano Sirki, sömestirde çocuklarla buluşacak!

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Dünyanın en ünlü sirkleri arasında yer alan Milano Sirki, 24 Ocak-9 Şubat tarihlerinde Vialand Gösteri Merkezi'nde olacak.

Dünyanın en ünlü sirkleri arasında yer alan Milano Sirki, yarıyıl tatilinde İstanbul'da çocuklarla buluşacak.



Gittiği her ülkede büyük ilgi gören Milano Sirki, 24 Ocak-9 Şubat tarihlerinde Vialand Gösteri Merkezi'nde olacak. Sevimli köpekler, jonklör Angelo, hulo hoop, vahşi Bengal kaplanları,

palyaço Rossi, kafes içinde motor şov, tehlike çemberi, komik at gösterisi, halı şov, komik zebra, hava kuşak ve ünlü sihirbaz Yarda, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.



Gösteriler pazartesi günleri saat 19.30, salı günleri saat 17.00 ve 19.30, çarşamba günleri saat 14.00, 17.00 ve 19.30, perşembe ve cuma günleri saat 17.00 ve 19.30, cumartesi ve pazar günleri de saat 13.30, 16.30 ve 19.30'da düzenlenecek.



Sirkin biletleri, Biletix üzerinden satışa çıkarıldı. Ayrıca Vialand AVM'de 50 liranın üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilere sınırlı sayıda Milano Sirki bileti hediye edilecek.



Vialand'daki Atlantis Joypark Aile Eğlence Merkezi ise 24 Ocak'tan itibaren yaklaşık 2500 metrekare kapalı mekanda, bowling ekipmanları, çarpışan arabalar, çeşitli video ve oyun makinalarının yanı sıra daha önce Türkiye'de olmayan yeni konsept çocuk eğlence alanlarıyla ailelere keyifli saatler yaşatacak.