Minik şefler

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Farklı yaş gruplarındaki çocuklara özel olarak dizayn edilmiş Atölye Krem Karamel’de, çocuklar hem eğlenceli hem öğretici etkinliklerle gelişiyorlar

Atölye Krem Karamel, yepyeni ve eğlenceli bir mekan tasarlayarak çocuklara özel keyifli bir atölye kurdu. Her yaşta çocuğa uygun aktivitelerin yer aldığı Atölye Krem Karamel çocukların hem eğlenerek hem de yaratıcılıklarını geliştirerek yemek yeme alışkanlıklarını düzenlemelerini, aynı zamanda yeni şeyler keşfederken de öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçladı. Bu mutfağın şefi de çocuklar oldu. Atölye Krem Karamel mutfağında, 0 (+8 ay) - 11 yaş ve üzeri “geleceğin aşçıları” hem yaratıcı hem eğitici oyunlar oynayarak çok keyifli vakit geçiriyor. Burada farklı yaş gruplarına göre; Bebek Aşçı (Kinder Cook) Programı, Çocuk Aşçı (Jr. Cook) Programı ve Genç Aşçı (Young Cook) Programı olmak üzere üç ayrı program uygulanıyor.

Atölye Krem Karamel’i daha yakından tanımak için www.atolyekremkaramel.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

