‘Nar’ın Sanat Günlüğü’ kitap dizisiyle 8-12 yaş aralığındaki çocuklar; altı ayrı kitapla, altı kadın sanatçımızla tanışıyor.

Kitaplar, çocukların resim sanatının temel taşlarını öğrenmelerine de olanak sağlıyor. Kitapların kahramanı Nar, kardeşi Mavi ve en yakın arkadaşı Elif ile birlikte bir müzeye gidiyor. Nar’ın çantasına sakladığı papağanı Pançiko sayesinde, ressam Mihri Müşfik Hanım, Fahrünnisa Zeyd, Aliye Berger, Hale Asaf, Semiha Berksoy ve Neş’e Erdok ile tanışıyor. Kitaplar her biri öncü ve ilklere imza atmış bu kadınlarla Türkiye’nin sanat tarihine ışık tutuyor. Nazlı Eda Noyan imzalı kitapların isimleri şöyle; Benim Portrem, Cesur Kâşifler, Neşeli Atölye, Prensesin Renkleri, Sihirli Kanatlar, Küçük Yıldızlar.





