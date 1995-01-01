Ufaklığın yaz boyunca sosyal aktiviteleri dışında zamanının çoğunu geçireceği odasını mevsime uyarlamaya var mısınız?

Yaz mevsimi, çocuğunuzun animasyon karakterleri, prensesler ve arabalarla dolup taşan odasını fazlalıklardan arındırmak ve ferahlatmak için size bulunmaz bir fırsat sunar. Sadeleşme kararını verdikten sonra bunu çocuğunuzla konuşup birlikte planlayarak, odasını yaz boyunca rahatça kullanabileceği ve içinde olmaktan keyif duyacağı bir hale getirebilirsiniz. Sezonun renklerine ve trendlerine bakarak dilerseniz bebeklikten çocukluğa geçen miniğiniz için radikal değişiklikler ya da sıcak günleri serinletecek tekstil ve aksesuar odaklı pratik eklemeler yapabilirsiniz. Her konuda olduğu gibi dekorasyonda da çocuğunuzun en çok vakit geçirdiği yer olan odasını dekore ederken, onların bakış açısından bakmanız önemlidir. Özellikle bireyselliğini ve yaratıcılığını rahatlıkla ifade edebileceği bir alana sahip olması gelişimi açısından gereklidir. Birlikte mağazaları gezerek, internetten araştırarak yaza uygun seçimler yapabilirsiniz.



>> Onun istediği belli bir renk yoksa odada yaza ait nötr renkleri tercih edin. Renk karmaşasından uzaklaşarak deniz ve kum tonlarının peşinden gidebilirsiniz. Rafine ve sade yaklaşım son zamanlarda bebek odalarından genç odalarına kadar her alana sıçradı.



Ikea çocuk karyolası 799



>> Yaz mevsiminde özellikle etrafında görmek istediği renkler, figürler, ilgi alanları ve yapmak istediği etkinliklere odaklanın. Onlara renk baskısı yapmayın. Kızınız denizi sevdiği için maviden daha çok hoşlanabilir.





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>> Çocuğunuzun ilgi alanını iyi tespit edin ve bu merakını destekleyecek bir oda hazırlayın. Deniz canlıları ve sualtı hoşuna gidiyorsa bu tema üzerinde ilerleyebilirsiniz. Maceracı ve keşif duygusu yüksek bir bireyse, onunla da kamp konseptini araştırabilirsiniz.





Crocodily (Miro)



>> Oyun evleri ve çadırlar, ona ait kocaman bir odası olsa da yalnız kalmak ve saklanmak için harika alanlardır. Çocuklar çoğunlukla dar alanlarda kendilerini daha huzurlu ve güvende hissederler. Hem yalnız kalabileceği hem de hayal gücünü geliştirebileceği bu alanı ona sunun.



