Ergenlik döneminde yaşanan bedensel ve ruhsal farklılıklar öğrenciler üzerinde büyük değişimlere yol açıyor. Bu süreçte öğrenciye yüklenen aşırı sorumluluk okul başarısında düşüşe neden oluyor.

Öğrencinin yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişim, okulda yaşanan uyumsuzluklar, arkadaş ilişkileri ve öğrenciye yüklenen aşırı sorumluluklar, okul başarısını düşürüyor. Öğrencilerin bu sürecinde ailelere ve eğitimcilerine büyük görevler düşüyor.

Ergenlik dönemine giren öğrencilere karşı ailelerin ve öğretmenlerin ergenlik psikolojisi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Ailelerin ve öğretmenlerin, bu zorlu süreçte öğrencilere karşı anlayış ve sabır göstermesi gerekiyor. Gençle fazla çatışma yaşamadan sorunların üstesinden gelmeye çalışmalılar. Genç için zor ama geçici olan bu dönemin bir süreç olduğu unutulmamalı” dedi.

Ergenlik döneminde başarı düzeyi düşüyor

Ergenlik döneminde öğrencinin artık ebeveyne bağımlılıktan kurtulup kendi kimliğini bulmak istediğini vurgulayan Ayşegül Gürcü, “Ergenlik dönemi ile başlayan farklılaşmaları, aileler ve öğretmenler soğukkanlı ve kabul edilebilir karşılamaları gerekiyor. Bu dönemde onların birer birey olduğunu unutarak yıkıcı eleştirilerde ve öğrencinin kendine olan güven ve inancını zedeleyici yorumlarda bulunmamalılar. Genelde bu dönemde öğrencilerin başarı düzeyinde bir düşüş gözlemliyoruz. Fakat eğitimcilerimizden öğrencileri değerlendirirken bu dönemi göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtiyoruz. Bu dönemde aileler ile eğitimciler arasındaki iletişim kuvvetli olmalı ve doğru bir iletişim kurulmalı ” dedi.