Okula dönüşün eğlenceli hali

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Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi, ‘Okula Dönüş’ günlerine renk katmak için eğlenceli aktiviteler düzenliyor.

Brandium Yaşam ve Alışveriş Merkezi; 10-14 Eylül tarihleri arasında, yaza veda edip okula merhaba diyen çocukları motive etmek ve yeni okul sezonuna uyumlarını sağlamak amacıyla renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. AVM içerisinde düzenlenecek etkinliklerde; geniş bir hayal dünyasına sahip olan çocuklar hayal kahramanlarının kılığına girerken bir yandan da farklı konularla ilgili bilinçlendirilecek. Kızılderili çadırında okçuluk eğitimi alacak olan çocuklar, korsan atölyesinde origami ile tanışacak, denizcilik atölyesinde pusula, can yeleği, dürbün kullanmayı; doktor muayene istasyonunda ise boy/kilo/ateş ölçümü yaptırıp ilk yardım tekniklerini öğrenecekler.





