Okula uyum

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'Tatilden sonra çocuğumu yeniden okul ve ders disiplinine nasıl sokarım’ diyen anne-babalara öneriler!

Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nden Uzman Psikolojik Danışman Nur Karaman, “Çocuğun ders çalışma davranışı, öz kontrol, sorumluluk ve motivasyonla kendiliğinden gelişir. Ders çalışmayı sağlayan bu beceriler ve istek ise yaşamın ilk yıllarından başlayarak uzun yıllar içerisinde gelişir” diyor ve şunları öneriyor:

• Ders çalışabilecekleri ortamı yeniden gözden geçirin ve ders çalışmak için ihtiyacı olmayacak malzemeleri ortadan kaldırın.

• Çocuğun ortalama çalışabilme süresine göre tatilde her sabah kahvaltıdan sonra aynı saatte çocuğun eğitsel etkinlikler yapmasını sağlayın.

• Çocuk çalışırken evde onun da katılmaktan hoşlanacağı etkinlikler yapmayın ve derse odaklanmasını engellemeyin.

• İki-üç haftada bir ders çalıştığı süreyi beş dakika artırın ya da etkinliklerine yenilerini ekleyin.

• Sınavlara hazırlık için çocuklarınızla birlikte hedefler belirleyin. Bu hedeflere ulaşma konusunda zorlanabileceği ya da ihtiyacı olabilecek konular hakkında konuşun, tartışın. Ayda bir kez hedeflerle ilgili değerlendirme yapın.

• Çocuğunuzun ders başarısının bir anda artmayacağının bilincinde olun ve her zaman ona destek verin.

• Sınavlara hazırlanan çocuklarınızla hedefledikleri okullara gidin, gezin, okulu tanımasını sağlayın.

•Çocuklarınızla ders ve sınav dışında da sohbet etmeyi, etkinlikler yapmayı unutmayın. Onların sosyal ve kültürel etkinliklerle hem dinlenmelerine hem de rahatlamalarına imkan tanıyın.





