İlkler unutulmaz; ilk yediklerimiz, ilk yaptıklarımız ve tabii ilk kez okuduklarımız... Çocukluğumuzdaki kitaplar, en diri halleriyle zihnimizde çocukluğumuzla kol kola hala… O güzel hikayeleri çocuklarınıza da ‘tattırmak’ isterseniz işte deneyimleyen annelerin de katkıları ile birkaç öneri…

Yazı: Mürsel Çavuş

Büyümek İstemiyorum Mine

G. Kırıkkanat Resimleyen: Oğuz Demir

Kırmızıkedi Çocuk

Mine G. Kırıkkanat’ı hepimiz gazeteci olarak biliyoruz. Halbuki hayatının beş yılı şimdi Pierre Loti adıyla anılan anaokulunda minikleri ilkokula hazırlamakla geçmiş. Babaanne olunca da torunu Luka Can sayesinde tekrar geçmişe dönmüş. Kırıkkanat hep bebek kalmak isteyen Luka Can’ın büyüklere bakışını çok keyifli bir dille anlatıyor; “Benim adım Luka. Luka Can. Konuşmayı biliyorum. Hem de birçok dilde. Ama belli etmiyorum. Çünkü büyümek istemiyorum. Büyüyüp okula giden çocuklar hep ödev yapıyor, oyun oynamaya zaman bulamıyorlar. Bebek olmak hem rahat hem eğlenceli. Ben böyle çok mutluyum. Bebek kalmak istiyorum.”





Eve Giden Küçük Tren

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı

Üretmekten aldığı keyfi çoktan unutan köy halkının kaderi günün birinde, eşyasını bir eşeğin sırtına yüklemiş Münevver Hanım’ın köye gelişiyle değişiyor. Onun hayalleri, köyün en hayalci çocuğu İlyas’ınkilerle birleşince Münevver Hanım, İlyas’la birlikte tek tek herkesin kapısını çalmaya başlıyor. ‘Kedi Adası’, ‘Güneşi Bile Tamir Eden Adam’, ‘Buzdolabındaki Köpek’, ‘Rüzgarın Üzerindeki Şehir’ gibi çocuk kitaplarıyla Behiç Ak, şimdiden klasiklerin arasına girdi ve çizgisiyle de hikayeleriyle de çok seviliyor.



