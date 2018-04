Türkiye’nin dünya çapındaki ilk ve tek tema parkı Vialand, sömestr tatilinde çocuklar ve ebeveynleri için renkli dünyaların kapılarını açıyor. Dünyada birçok ülkede ilgiyle izlenen Olympia Sirki 24 Ocak’tan itibaren Vialand‘de eğlence sevenlerle buluşuyor.





Sömestr tatilinin ilk gününden itibaren, karne heyecanı Olympia Sirki'nde, Vialand gösteri merkezinde yaşanıyor. Çocuklar doyasıya eğlenirken, anne ve babalarda aradıkları her şeyi 200’ün üzerindeki mağazası, keyifli yeme içme mekânları, bowling ve sinema salonları ile eğlence ve alışveriş zevkini birleştiren Vialand AVM’de bulabilecekler.Gittiği her ülkede ilgiyle takip edilen ve ödül alan sanatçılardan oluşan kadrosuyla Olympia Sirki, timsahlar, yılanlar, güvercinler ve köpeklerden oluşan şovlarıyla çocuklara harika dakikalar sunarken, dokuz kişilik akrobat grubu ve havada uçan kızlar şovlarıyla büyüleyecek. Dünyada iki kişiden biri olan jonglör kızın ip üzerinde topuklu ayakkabı ile yürürken izlediğinizde gözlerinize inanamayacaksınız.Tüm yarıyıl tatili boyunca açık olacak VIALAND Tema Park’ta birçok ünitede çocuklar unutulmayacak bir gün yaşayacak. En çok ilgi gören ünitelerden biri olan Fatih’in Rüyası, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini insansı robotlarla anlatıyor. Fatih’in Rüyası’nda İstanbul’u yeniden fethetmenin heyecanını yaşayan çocuklar, tarihimizi de yaşayarak öğrenme imkanı buluyorlar.Minik Kaşifler’de ise çocuklar, 160 metre uzunluğundaki kanaldan geçerek, dünya üzerindeki farklı kültürleri keyif alarak yakından tanıma şansı yakalıyor.Çocuklar tarafından çok sevilen bir diğer ünitesi Masal Ağacı’nın anlattığı birbirinden güzel hikâyelerle çocuklar, hayal dünyasında büyülü bir keşfe de çıkıyor .Ayrıca çizgi karakterler SüngerBob ve Kaşif Dora da VIALAND’de eğlence ve coşkuya renk katıyor. Tema Park içerisinde ziyaretçileri karşılayan, onlarla fotoğraf çektiren ve Şato’da düzenlenen gösterilerde herkesin ilgi odağı olan SüngerBob ve Kaşif Dora, 4D sinema ve simülasyon üniteleri ile de eğlence severleri kendi dünyalarına konuk ediyorlar.VIALAND Tema Park’ın kendi karakterleri olan Kaptan Gaga, Yıldız Kız Vega ve Prof. Apostrof ile her an karşılaşmaya hazır olun.