Otizmli çocuğunuzun yaşam kalitesini yükseltin!

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Dünyada yaklaşık 100 çocuktan biri otizmli doğuyor ve bu sadece ailelerinin ve öğretmenlerinin değil, hayat boyu otizm ile belki de hiç ilgisi olmayacak insanların dahi otizmin farkında olmasını gerektiriyor. Farkındalığımız hala yeterli düzeyde olmasa da yüz güldüren gelişmeler yok değil… Algı Aba Terapi Merkezi’nden Psikolog Yeşim Tuna ile otizmi ve otistik çocuklara en doğru yaklaşımın ne olması gerektiğini konuştuk.

Psikolog Tuna, derneklerin çalışmaları, farklı ülkelerden uzmanların ziyaretleri ve bazı ünlü isimlerin çocuklarında otizmin ortaya çıkmasının, konunun daha çok kişi tarafından bilinmesine olanak sağladığını belirterek, “Bunu devlet politikalarındaki olumlu değişimler de etkiledi. Ancak asıl farkındalık pratikteki uygulamalar konusunda ortaya çıkmalı… İnsanların yasal olarak haklarının farkında olmaları ve bunu elde etmek için çaba göstermeleri de çok önemli... Aynı şekilde otizmin ne olduğunu bilmeye ihtiyaç hissetmeyen kişilerin de bu bireylerin toplumdaki varlıklarının farkında olmaları, öğretmenlerin bu çocuklara nasıl faydalı olacaklarını fark etmeleri ve bunu sağlamak için kendilerini geliştirmeleri gerekiyor” diyor.

