Oyun Odaklı Öğrenme Atölyesi

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Karanlıkta Diyalog sergisi kapsamında, çocuklara özel "Oyun Odaklı Öğrenme Atölyesi" düzenlenecek.

Dünya üzerinde 130 kentte 7 milyondan fazla insana ulaşan "Karanlıkta Diyalog" (Dialogue in the Dark) sergisi kapsamında, yarı yıl tatilinde çocuklara özel "Oyun Odaklı Öğrenme Atölyesi" düzenlenecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 9-12 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilecek atölyeyle, beden dili, mimikler, kendini ifade edebilme, güven duygusu ve hayal gücünü geliştirme gibi konularda, çocukların gelişmesi ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanacak.



Uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak atölye çalışmasında, çocukların farkındalığa yönelik duyularının geliştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda çocukların empati becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak sunacak atölye, sorumluluk bilinci ve ekip çalışmasına yatkınlığı da destekliyor.



Eğitime katılan çocukların problem çözme becerisine yönelik çalışmalar yaparak, olumlu düşünme ve ön yargılarının kırılmasının da hedeflendiği atölye çalışması, 25 Ocak-9 Şubat arasında Gayrettepe Metro İstasyonu'ndaki Diyalog Sergi Alanı'nda yapılacak.