Oyuncak deyip geçmeyin

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Oyuncak bebek, araba, ayıcık, silah… Çocuğunuzun bir an bile elinden düşürmediği, onlarla uyuyup onlarla uyandığını düşününce oyuncak seçiminin önemi anlaşılıyor aslında. Oyuncaklar, ufaklığı oyalamakla kalmıyor, fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişiminde etkili oluyor. Seçim yaparken ise dikkatli olmak şart!

Yazı: Sinem Genç



OYUNCAĞINA BAK KİŞİLİĞİNİ ANLA

Tabii ki onun zeka, merak ve ilgi alanlarını geliştirecek oyuncaklar seçmek istiyorsunuz. Ama onun kişiliğine uygun oyuncak seçmediğiniz takdirde ilgisini çekmesini beklemeniz faydasız olacak. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Leyla Alkaş, oyuncakların çocuğun kişiliğinin ve tercihlerinin şekillenmesinde de önemli araçlar olduğunu söylüyor. Uzm. Dr. Alkaş’a göre sabırlı çocuklar küçük oyuncaklarla, ayrıntılı ve ince işler çıkarırken; aceleci ve agresif çocuklar, ses çıkaran ve büyük oyuncaklarla çarpışmalı, devirmeli, oyunlar oynuyor. Yardımsever çocuklar hayvanları iyileştirip, doktorculuk oynarken; hırslı çocuklar ise saldırma, rekabet ve yenilmek istemedikleri oyunları tercih ediyor.



OYUNCAKLAR KARAKTERİ DE ETKİLİYOR

Çocukların karakterlerinin şekillenmesinde sadece çocuğun doğuştan sahip olduğu özellikler etkili olmuyor. Dış etkenlerin de payı büyük. Uzm. Dr. Alkaş, çocuğun doğuştan sahip olduğu karakter, onların oyuncak tercihlerini belirlerken; ailenin tercih ettiği oyuncakların da çocuğun karakterini etkilediğini söylüyor. Sadece oyuncak seçimi değil, izlenen televizyon programı, çizgi filmler, oyun oynarken ki senaryolar, çevresinde oyun oynamayı taklit ettiği diğer çocuklar ve ebeveynler de onların karakterini şekillendiren unsurlar arasına giriyor.



