Pelin, ikinci yaşını deniz temalı, bol aktiviteli, neşe dolu bir parti ile karşılamış...

Ailesi, Pelin’in iki yaş doğum gününü evlerinin bahçesinde kutlamayı planlamış. birAtölye ile iletişime geçerek konsept tasarımı tamamen onlara bırakmayı tercih etmişler. Konsept üzerinde çalışmaya başlayan ekip, yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz temasının uygun olacağını düşünmüş. Klasik mavi-beyaz renkler yerine farklı bir yorumla, tasarımı rengarenk bir çapa üzerinden kurgulamış ve kırmızı bir masa kullanmaya karar vermişler.Pelin ve arkadaşları için, ikram listesi sağlıklı yiyeceklerden oluşturulmuş. Meyve, kuruyemiş ve ev yapımı limonata ile patlamış mısır, masanın en cazip yiyecekleri olarak başköşede yerlerini almış. İkramlar için denizyıldızı ve balık şeklinde tabaklar kullanılmış. Bu tabaklarda fındık, ceviz, badem, kayısı ve gün kurusu atıştırmalıkları ikram edilmiş. Mis gibi kokan taze çilekler istiridye kabuğu şeklinde bir tabakta servis edilmiş.Evde hazırlanmış sıcak ve taze patlamış mısırlar için konsept görselinde kutular hazırlanmış. Limonata lacivert renkli pipetlerle birlikte cam şişeler içerisinde ikram masasında yerini almış.Mönüde yer alan yiyecekler için minik notlar, masa üzerinde parmak arası terlikler ve sevimli deniz hayvanları figürlü masa kartlıkları ile birlikte kullanılmış. Temaya uygun pasta için Kurabiye Kamyonu ile çalışılmış. Mevsim meyveleri kullanılarak hazırlanan pasta, konsepte uygun şekilde renkli figürler ile süslenmiş.Bahçede, Pelin ve arkadaşları için kum havuzu ile rahatça oynayabilecekleri bir oyun alanı yaratılmış. Organizasyon şirketi bahçenin bir köşesinde Pelin ve arkadaşlarına keyifli vakit geçirmeleri için ufak bir oyun alanı da kurmuş. Oyun alanında Imaginarium ürünleri ve oyuncakları kullanılmış ve küçük kahramanların güneşten korunmalarına da özen gösterilmiş.Pelin ve arkadaşları boyama atölyesinde ise, deniz hayvanları figürleri kullanılmış olan boyama sayfalarını renklendirmişler. Parmak boyası kullanarak denizyıldızlarını, balıkları ve sevimli ahtapotları rengarenk boyamışlar. Pelin’in arkadaşlarıyla tüm gün doyasıya eğlendiği doğum günü anı videosunu Bebevido ekibi hazırlamış. Doğum günü aile fotoğraflarını ise, Derya Turgut çekmiş. Partinin ortalama maliyeti 2500-3000 lira.