Pepee, beyaz perdede çocuklarla buluşuyor.

Pepee, 20 Ocak 2017’de vizyona girecek sinema filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları’nın ilk çizgi karakteri olan Pepee’nin macera dolu yaşamı sinema filmi ile devam ediyor. Pepee, sinema filmiyle 20 Ocak’ta izleyicisiyle buluşuyor. “Birlik Zamanı” ismiyle vizyona girecek olan Pepee’nin sinema filmiyle ilgili olarak Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç şunları söylüyor: “Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı’nda da daha önceki projelerimizde olduğu gibi pedagoglar ve uzmanlar ile birlikte çalıştık. Pepee ile çocukları eğlendirirken yine onların gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. Yeni bir karakter hikayemize dahil olurken, iki sahnede çocuklara duygusal anlar da yaşatıyoruz. Bunun yanı sıra Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya’da geçen sinema filmimiz ile çocuklara Unesco’nun dünya mirası listesine giren bu üç önemli tarihi bölgemizi daha yakından tanıma fırsatı sunuyoruz."

