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Pratik ve eğlenceli

Okul günleri için alışveriş zamanı!
Kırtasiye Dünyası, hem pratik hem de eğlenceli ürünleriyle okul günlerini öğrenciler için keyfe dönüştürüyor. Kırtasiye Dünyası'nda satışa sunulan desenli, kırılmaz ve esnek tasarıma sahip Twist’n flex cetvel, kalemleri güçlü ve hızlı bir şekilde açan Croc Croc Innovation kalemtıraş, boyama için ideal yıkanabilir mürekkepli  aynı zamanda kapaklarının kaybolmaması için özel kapak tasarımına sahip Jungle boyama kalemleri, döner koruyucu kılıfıyla Zenoa silgi ve tüm yazı malzemelerini şık bir şekilde saklamak için özel tasarımlı kalem kutusu öğrencileri bekliyor.
Kalem Kutusu: 82.50 TL
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